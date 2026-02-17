Logo
Large banner

Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Извор:

Спутник Србија

17.02.2026

18:11

Коментари:

0
Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

У Кијеву са забринутошћу гледају на повратак Владимира Мединског у руски преговарачки тим у Женеви, пише „Њујорк тајмс“.

„Појављивање Мединског....неки су у Украјини то схватили као забрињавајући сигнал“, наводи се у чланку.

У Кијеву, наиме, многи сматрају да ће због тога преговори постати тежи.

Подсјетимо, у Женеви се одржава нова рунда трилатералних преговора Русије, САД и Украјине, а у руској делегацији је и Медински.

Подијели:

Тагови :

Владимир Медински

Украјина

Руска војна операција 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Свијет

Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

3 ч

0
Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

Свијет

Нова рунда преговора, кључне теме на састанку Русије и Украјине

5 ч

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Свијет

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

13 ч

0
Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Свијет

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

23 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Нови шок у краљевској породици: Принц Ендрју слао Епстину фотографије кћерки

3 ч

0
Operacija, operaciona sala

Свијет

Дјечак (2) у критичном стању након трансплантације оштећеног срца

3 ч

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Свијет

Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

3 ч

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Свијет

Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner