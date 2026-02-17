Његов повратак у преговарачки тим Русије је забрињавајући сигнал за Кијев

Извор:
Спутник Србија
17.02.2026
18:11
Коментари:0
У Кијеву са забринутошћу гледају на повратак Владимира Мединског у руски преговарачки тим у Женеви, пише „Њујорк тајмс“.
„Појављивање Мединског....неки су у Украјини то схватили као забрињавајући сигнал“, наводи се у чланку.
У Кијеву, наиме, многи сматрају да ће због тога преговори постати тежи.
Подсјетимо, у Женеви се одржава нова рунда трилатералних преговора Русије, САД и Украјине, а у руској делегацији је и Медински.
