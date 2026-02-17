Дјечак (2) у критичном стању након трансплантације оштећеног срца

17.02.2026
17:23
Коментари:0
Двогодишње дијете у Италији је у критичном стању након што је имао трансплатацију оштећеног срца. Орган је наводно био у директном контакту са сувим ледом током транспорта, због чега је стигао „смрзнут“, а дјечак се сада бори за живот, јавља ББЦ .
Срце, које је донирао други дјечак који се удавио, транспортовано је из Болцана на југу земље у Напуљ у децембру.
Наводно је смјештен у неодговарајућу посуду, без термометра који би упозорио медицински тим на ниску температуру. Директан контакт са сувим ледом изазвао је озбиљно оштећење ткива. Адвокат породице дјетета, Франческо Петруци, рекао је да је орган стигао „опечен смрзавањем“.
Дјете је на апаратима за одржавање живота, покренута је истрага.
Трансплантација је обављена у децембру, али је дјечак, стар нешто више од двије године, убрзо након процедуре морао бити прикључен на апарате за одржавање живота. Болница у којој се лијечи саопштила је да је његово стање „стабилно, али критично“.
Свијет
Главни уредник руског војног часописа погинуо у зони СВО
Што дуже дјечак остане на апаратима за одржавање живота, то би озбиљније могле постати компликације са његовим плућима, јетром и бубрезима. У међувремену, тужиоци су покренули истрагу о инциденту, а шест медицинских радника је под формалном истрагом.
Тим специјалиста из водећих италијанских болница састаће се у сриједу како би одлучио да ли дјечаково тренутно стање дозвољава још једну трансплантацију. Његова мајка, Патриција Мерколино, не губи наду.
„Не одустајем“, рекла је италијанским медијима, додајући да се нада да њен син и даље може добити друго донирано срце. Такође је апеловала на папу да помогне у проналажењу новог органа за њеног сина. Адвокат породице је рекао да ће, ако љекари одлуче да друга трансплантација није изводљива, потражити треће мишљење.
Читав случај је коментарисао и министар здравља Орацио Скилачи.
„Апсолутно морамо да разјаснимо шта се догодило“, рекао је. „Дугујемо то дјетету, породици, али и свим Италијанима. Имамо одличан национални здравствени систем који је успио и скоро увијек успијева да ријеши сложене ситуације. Стога вјерујем да грађани не би требало да изгубе повјерење“, рекао је министар.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму