Пјевачица стала на ноге послије операције: Нисам могла...

Пјевачица Маја Маријана недавно је поломила скочни зглоб због чега је морала да иде на хитну операцију ноге.
Због проблема са којим се суочила, морала је да носи штаке, а опоравак је потрајао.
Маја Маријана оперисана је на Институту за ортопедију "Бањица", а сада каже да се осјећа много боље.
"Ево све је боље и боље. Отарасила сам се штака прије 15 дана и сад и даље идем на терапије. Сваког дана сам у Бањи Селтерс. Коначно могу да возим, што ми је јако битно, али имам још двије, три недјеље терапија, тада ћу моћи нормалније да ходам", рекла је Маја Маријана.
Маја се оперисала прије четири мјесеца и каже да је почетак опоравка за њу био катастрофалан.
"Па мени је било у принципу првих мјесец дана катастрофа, јер сам била јако немоћна. Нисам могла без помоћи других ништа да радим, али како је вријеме пролазило све је било боље и боље. Посебно када сам отишла на рехабилитацију у Бању Селтерс. Тамо сам склонила прво једну, а онда и другу штаку. Иначе је било у почетку немогуће да сједим, чим бих спустила ногу одмах би ми отекла", открила је пјевачица.
Како је рекла, вријеме прикована за кревет проводила је углавном гледајући серије и филмове.
"Бавила сам се разним стварима. На примјер гледала сам Netflix, долазиле су ми другарице. Када је оток спао почела сам да правим свој накит", рекла је пјевачица, преноси Телеграф.
