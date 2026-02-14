Силована олимпијка признала нове тешке детаље

Извор:
Елиса Кристи (35), трострука свјетска првакиња у брзом клизању, дала је интервју у којем је говорила о томе како јој се живот промијенио.
Године 2010, са 19 година, након учешћа на Зимским олимпијским играма у Ванкуверу, Кристи је силована и од тада је проживјела изузетно тешке тренутке, како лично тако и професионално, јер су њени спортски резултати били лоши.
Без резултата, Кристи је промијенила различите послове, па чак је била и достављачица хране.
Сада, са 35 година, бивша свјетска првакиња зарађује новац на платформи за одрасле, гдје објављује своје слике које се могу погледати само уз претплату.
Британка је рекла да зарађује око 6.000 еvра мјесечно, али да је људи осуђују због одлуке коју је донијела.
"Никада нисам замишљала да ћу икада ово урадити. Вољела сам спорт, учинила сам све да освојим медаљу. Сваки пут. Моји блиски пријатељи су ме подржавали, али неколико пријатеља више не разговара са мном због овога", рекла је за "Телеграф" и додала:
"То није мој дугорочни план. Желим се бавити спортом, али за сада ме то одржава на површини. Било је сјајно бити плаћен за клизање, али осим ако се не бавиш спортом с пуно спонзора, тешко је издржавати се након што престанеш".
"Мислим да би, да сам била атлетичарка на 100 метара, прича била другачија. Ако посветите 17 година свог живота спорту, не бисте требали бити у овој финансијској ситуацији. Људи би требали размислити прије него што осуђују бившег спортисту", испричала је Кристи.
