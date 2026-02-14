Ове двије врсте вјежбања вам могу помоћи уколико имате проблем са спавањем

14.02.2026
Ако имате проблема са спавањем, редовно бављење одређеним врстама физичке активности може да вам помогне више него што мислите.
Вјежбе попут јоге, таи чија, шетње или трчања могу побољшати квалитет сна, смањити број ноћних буђења и олакшати успављивање.
Јога, примјера ради, може продужити трајање сна и учинити га ефикаснијим, док таи чи помаже да се брже заспи и смањује прекиде сна.
Ефекти ових активности могу да буду дуготрајни, а позитивно дјелују и на осјећај да сте одморни и сљедећег дана.
Редовно вјежбање побољшава сан на више начина. Смањује напетост и стрес, подстиче природно лучење хормона који регулишу сан и доприноси дубљим фазама сна.
Чак и једноставне активности, попут шетње или трчања, могу знатно смањити симптоме несанице и побољшати укупан квалитет сна.
Иако постоје и друге методе које помажу код проблема са спавањем, редовно кретање и вјежбање су доступно, једноставно и природно рјешење које може бити кључна подршка за квалитетнији сан, пише Супержена.
