Ова ствар испушта отров чим се загрије: Ако је имате у кухињи одмах је избаците

Извор:

Крстарица

14.02.2026

12:55

Тава
Фото: Pexels/Sternsteiger Stahlwaren

Колико пута сте припремали омиљени оброк на оном старом, поузданом тигању, свјесно игноришући огреботине на дну јер се храна „још увијек не лијепи“? Управо те наизглед безазлене линије су путања којом оштећено тефлонско посуђе испушта невидљиве, али опасне хемикалије директно у ваш тањир. Иако дјелује као уштеда новца, кориштење оваквог посуђа може вас коштати много више – вашег здравља.

Многи од нас су сентиментално везани за кухињски прибор који нас служи годинама, али постоји тренутак када традиција постаје ризик. Када загријете тигањ који је изгубио свој заштитни слој, не припремате само ручак, већ потенцијално ослобађате токсични коктел у ваздух и храну. Вријеме је да се суочите са истином која се крије у вашем кухињском ормарићу.

Зашто је оштећено тефлонско посуђе ризик за цијелу породицу?

Проблем није у самом тефлону када је нов и неоштећен, већ у ономе што се дешава када се његова структура наруши. Оштећено тефлонско посуђе, посебно оно произведено прије 2013. године, често садржи супстанцу познату као ПФОА (перфлуорооктанска киселина). Чак и новије верзије, када се огребу, могу испуштати милионе честица микропластике током кувања.

Када се такав тигањ загрије на високе температуре, оштећени премаз почиње да се разграђује на молекуларном нивоу. Ово испуштање токсичних испарења може изазвати симптоме сличне грипу, познате као „тефлонска грозница“. Замислите да сваким залогајем уносите супстанце које се у тијелу таложе годинама и које се доводе у везу са хормонским дисбалансом и другим озбиљним обољењима.

