Учините америчке палачинке укуснијим по савјету Гордона Ремзија

13.02.2026

14:38

Учините америчке палачинке укуснијим по савјету Гордона Ремзија
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Америчке палачинке су идеална сластица, а Гордон Ремсија има трик како да их учините још укуснијим - додајте карамелизовану банану.

За тијесто су вам потребни сљедећи састојци: 150 грама брашна, кашичица прашка за пециво, три јаја, 75 милилитара воде, прстохват соли, 120 милилитара млаћенице и сунцокретово уље.

Потребни састојци за прељев: двије банане, 50 грама шећера, комадић путера, мало тамног рума.

Припрема

Узмите сито и просијте брашно у здјелу. Додајте прашак за пециво. У другој посуди умутите јаја, а воду и млаћеницу сипајте у исту мјерну посуду. Умијешајте јаја у брашно. Затим додајте половину мјешавине млаћенице и воде, још једном добро промијешајте, а затим додајте преосталу текућину.

"Тајна ове смјесе за палачинке је у томе да се побринемо да нигдје немамо грудвица", рекао је Ремзи.

Узмите таву с непријањајућим дном и додајте мало сунцокретовог уља, пазећи да прекрије цијелу површину. Користите отприлике пола кутлаче смјесе по палачинки, пустите их да се прже отприлике минуту и по са сваке стране прије него што их окренете шпатулом.

Палачинке

Савјети

Постите, а једе вам се нешто слатко? Посне палачинке су прави избор

За прелијев, прережите банане по дужини по средини. Улијте шећер у таву и ставите га на ватру, али га немојте мијешати. Оставите га док не почне да поприма златну боју. Када добије златно-смеђу боју, склоните га са ватре.

Додајте путер заједно с половицама банана. Ако желите, додајте мало рума и упаљачем фламбирајте воће. Након тога додајте мало воде како бисте помогли да се карамела згусне, а да не постане превише љепљива, мијешајући док не постигнете богату текстуру. Додајте банане на палачинке. Пријатно!

(кликс)

