Песков : Ово није наш рат

Извор:
Ало
05.03.2026
22:34
Коментари:0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да Русија неће улазити у рат на Блиском истоку на страни Ирана, истичући да Москва мора да води рачуна о сопственим интересима.
Песков истиче да је Русија по питањусукоба на Блиском истоку не жели да се мијеша.
"Ово није наш рат. Морамо да радимо оно што је у складу са нашим интересима и да осигурамо бенефите за себе, колико год то цинично звучало" рекао је Песков.
Он је додао да Русија не може да заустави сукоб, нагласивши да то може учинити само онај ко је рат започео.
