Финска укида забрану распоређивања нуклеарног оружја на својој територији

Финска влада је одобрила амандмане на Закон о нуклеарној енергији, којима се предлаже укидање ограничења на увоз нуклеарног оружја у земљу, саопштила је прес-служба Министарства одбране Финске, пренио је "Интерфакс".
"Према важећем закону, увоз нуклеарних експлозива у Финску, као и њихов транспорт, испорука или складиштење у Финској, потпуно је забрањен. Нацрт амандмана предлаже дозволу увоза нуклеарних експлозива у Финску, као и њихов транспорт, испорука или складиштење у Финској у будућности, ако је то повезано са одбраном Финске, колективном одбраном НАТО-а или одбрамбеном сарадњом", наводи се у саопштењу за медије.
Напомиње се да већина земаља НАТО-а није утврдила никаква ограничења у свом закону о пуној примени одбране и одвраћања. Стога ће финско законодавство нацрт ускладити са операцијама НАТО-а.
"Циљ закона је да се осигура кредибилитет одвраћања НАТО-а, укључујући све његове компоненте. Амандман ће побољшати превентивно одвраћање и има за циљ да спријечи употребу војне силе против Финске и целог савеза", нагласило је Министарство одбране.
Истовремено, истакли су да Финска наводно не жели да распореди нуклеарно оружје на својој територији, а да ни НАТО нема планове да то учини.
Приједлог закона о амандманима је поднесен Парламенту на разматрање.
