Исмаил Кани убијен у Ирану!

Генерал Иранске револуционарне гарде — Исмаил Кани , највиши агент према неким процјенама у оквиру Мосада, је погубљен у Ирану.
Сматра се да је Исмаил Кани, убачени агент Мосада и генерал ИРГЦ-а, погубљен у Ирану.
У 2026., преносе медији на Телеграму, побјегао је из резиденције ајатолаха непосредно прије напада.
Сматра се да је,након убиства Касема Сулејмања (заповједник Кудса) 2020. године, предводио “Кудс” снаге - једну од најспремнијих јединица ИРГЦ‑а.
У септембру 2024., Кани је изненада напустио тајно вијеће Хезболаха у Бејруту, а неколико минута касније - бункер у коме се налазио, је уништен заједно са Хасаном Насралахом и другим командантима.
У јуну 2025.године, Кани се хитно повукао из свога сједишта ИРГЦ‑а, након чега, израелски напад погађа канцеларију и убија многе припаднике.
.
