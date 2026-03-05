Logo
Исмаил Кани убијен у Ирану!

Извор:

Аваз

05.03.2026

22:24

Генерал Иранске револуционарне гарде — Исмаил Кани , највиши агент према неким процјенама у оквиру Мосада, је погубљен у Ирану.

Сматра се да је Исмаил Кани, убачени агент Мосада и генерал ИРГЦ-а, погубљен у Ирану.

У 2026., преносе медији на Телеграму, побјегао је из резиденције ајатолаха непосредно прије напада.

Сматра се да је,након убиства Касема Сулејмања (заповједник Кудса) 2020. године, предводио “Кудс” снаге - једну од најспремнијих јединица ИРГЦ‑а.

У септембру 2024., Кани је изненада напустио тајно вијеће Хезболаха у Бејруту, а неколико минута касније - бункер у коме се налазио, је уништен заједно са Хасаном Насралахом и другим командантима.

У јуну 2025.године, Кани се хитно повукао из свога сједишта ИРГЦ‑а, након чега, израелски напад погађа канцеларију и убија многе припаднике.

(Аваз)

.

Иран

Bliski istok

Мосад

