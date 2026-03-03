САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

03.03.2026
07:01
Коментари:0
Сједињене Aмеричке Државе су издале упозорење на евакуацију за све америчке грађане на Блиском истоку, због тренутне ескалације у Ирану.
У упозорењу се наводи да Американци у Бахреину, Египту, Ирану, Ираку, Израелу (укључујући Западну обалу и Газу), Јордану, Кувајту, Либану, Оману, Катару, Саудијској Арабији, Сирији, УАЕ и Јемену морају сада да напусте земљу комерцијалним превозом због озбиљних безбједносних ризика, преноси Јерусалим пост.
