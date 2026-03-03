Logo
Large banner

САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток

03.03.2026

07:01

Коментари:

0
САД позивају грађане да одмах напусте Блиски исток
Фото: Brett Sayles/Pexels

Сједињене Aмеричке Државе су издале упозорење на евакуацију за све америчке грађане на Блиском истоку, због тренутне ескалације у Ирану.

У упозорењу се наводи да Американци у Бахреину, Египту, Ирану, Ираку, Израелу (укључујући Западну обалу и Газу), Јордану, Кувајту, Либану, Оману, Катару, Саудијској Арабији, Сирији, УАЕ и Јемену морају сада да напусте земљу комерцијалним превозом због озбиљних безбједносних ризика, преноси Јерусалим пост.

аеродром никола тесла

Србија

Авион из Дубајиа слетио у Београд

Подијели:

Тагови :

Америка

Израел Иран

Иран

Израел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Авион, лет

Свијет

Одложен први планирани лет из Дубаија за Београд

12 ч

0
Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Свијет

Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

12 ч

0
Ердоган позива на примирје

Свијет

Ердоган позива на примирје

12 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Откривено ко је био кључна веза између Епстина и Ендруа

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner