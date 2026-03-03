Logo
Large banner

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Извор:

Танјуг

03.03.2026

07:58

Коментари:

0
Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Стив Виткоф изјавио је да су се водећи ирански преговарачи почетком године хвалили да контролишу 460 килограма високо обогаћеног уранијума од 60 одсто, што би било довољно за изградњу 11 нуклеарних бомби.

Виткоф је у интервјуу за "Фокс њуз" рекао да су ирански представници били "поносни" што су избјегли надзор и тврдили су да имају "неотуђиво право" да обогаћују нуклеарно гориво.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

САД, међутим, тврде да су уништиле иранска нуклеарна постројења, чиме би Иран требало да буде онемогућен да уранијум претвори у оружје.

Он је додао да би обогаћени уранијум могао да буде претворен у бомбу у року од недјељу или 10 дана, уз поновну употребу нуклеарних постројења за која САД тврде да су уништена.

Такође је навео да је амерички предсједник Доналд Трамп послао њега и изасланика Џареда Кушнера на преговоре са Ираном како би се постигао договор којим би Техеран елиминисао ракетни програм, престао да подржава посреднике, смањио морнарицу и прекинуо обогаћивање уранијума.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

Према његовим ријечима, преговори нису били успјешни, и већ до краја другог састанка постало је јасно да договор неће бити постигнут.

- Отишли ​​смо тамо и покушали да направимо поштен договор са њима, и било је веома, веома јасно да ће то бити немогуће - вјероватно до краја другог састанка, али смо се онда вратили на трећи састанак само да бисмо још једном покушали. Жељели су да извјештавамо о договору, али тај састанак није био позитиван - казао је Виткоф.

Подијели:

Тагови :

Стив Виткоф

Иран

nuklearna bomba

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Авион, лет

Свијет

Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

2 ч

0
Српска богатија за 20 беба

Друштво

Српска богатија за 20 беба

2 ч

0
Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

Занимљивости

Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

2 ч

0
Застава Црна Гора

Свијет

Црна Гора издала хитно упозорење за своје држављане који су на Блиском истоку

3 ч

0

Више из рубрике

Авион, лет

Свијет

Лет Дубаи - Београд био најпраћенији на свијету

2 ч

0
Застава Црна Гора

Свијет

Црна Гора издала хитно упозорење за своје држављане који су на Блиском истоку

3 ч

0
Израел напао Техеран и Бејрут

Свијет

Израел покренуо талас истовремених напада на Техеран и Бејрут

3 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

У току евакуација српских држављана из Израела

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner