Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Стив Виткоф изјавио је да су се водећи ирански преговарачи почетком године хвалили да контролишу 460 килограма високо обогаћеног уранијума од 60 одсто, што би било довољно за изградњу 11 нуклеарних бомби.
Виткоф је у интервјуу за "Фокс њуз" рекао да су ирански представници били "поносни" што су избјегли надзор и тврдили су да имају "неотуђиво право" да обогаћују нуклеарно гориво.
САД, међутим, тврде да су уништиле иранска нуклеарна постројења, чиме би Иран требало да буде онемогућен да уранијум претвори у оружје.
Он је додао да би обогаћени уранијум могао да буде претворен у бомбу у року од недјељу или 10 дана, уз поновну употребу нуклеарних постројења за која САД тврде да су уништена.
Такође је навео да је амерички предсједник Доналд Трамп послао њега и изасланика Џареда Кушнера на преговоре са Ираном како би се постигао договор којим би Техеран елиминисао ракетни програм, престао да подржава посреднике, смањио морнарицу и прекинуо обогаћивање уранијума.
Према његовим ријечима, преговори нису били успјешни, и већ до краја другог састанка постало је јасно да договор неће бити постигнут.
- Отишли смо тамо и покушали да направимо поштен договор са њима, и било је веома, веома јасно да ће то бити немогуће - вјероватно до краја другог састанка, али смо се онда вратили на трећи састанак само да бисмо још једном покушали. Жељели су да извјештавамо о договору, али тај састанак није био позитиван - казао је Виткоф.
