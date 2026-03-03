Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Виткоф је у интервјуу за "Фокс њуз" рекао да су ирански представници били "поносни" што су избјегли надзор и тврдили су да имају "неотуђиво право" да обогаћују нуклеарно гориво.

Друштво Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

САД, међутим, тврде да су уништиле иранска нуклеарна постројења, чиме би Иран требало да буде онемогућен да уранијум претвори у оружје.

Он је додао да би обогаћени уранијум могао да буде претворен у бомбу у року од недјељу или 10 дана, уз поновну употребу нуклеарних постројења за која САД тврде да су уништена.

Такође је навео да је амерички предсједник Доналд Трамп послао њега и изасланика Џареда Кушнера на преговоре са Ираном како би се постигао договор којим би Техеран елиминисао ракетни програм, престао да подржава посреднике, смањио морнарицу и прекинуо обогаћивање уранијума.

Друштво Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

Према његовим ријечима, преговори нису били успјешни, и већ до краја другог састанка постало је јасно да договор неће бити постигнут.

- Отишли ​​смо тамо и покушали да направимо поштен договор са њима, и било је веома, веома јасно да ће то бити немогуће - вјероватно до краја другог састанка, али смо се онда вратили на трећи састанак само да бисмо још једном покушали. Жељели су да извјештавамо о договору, али тај састанак није био позитиван - казао је Виткоф.