Српска богатија за 20 беба

Аутор:

АТВ

03.03.2026

07:44

Српска богатија за 20 беба
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба.

У Бањалуци је рођено 10 беба. Источно Сарајево богатије је за шест беба.

Двије бебе рођене су у Зворнику док је по једна беба рођена у Добоју и Приједору.

horoskop

Занимљивости

Почетак седмице доноси убрзан темпо за један знак

