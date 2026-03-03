Српска богатија за 20 беба

Аутор:АТВ
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 20 беба.
У Бањалуци је рођено 10 беба. Источно Сарајево богатије је за шест беба.
Двије бебе рођене су у Зворнику док је по једна беба рођена у Добоју и Приједору.
