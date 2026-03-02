Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

Извор:
Неограничени разговори, богати интернет бонуси и додатне погодности које свакодневицу чине лакшом - све то вам доносе нове m:tel постпејд тарифе уз које остајете повезани, без компромиса и без ограничења.
Неограничени разговори, СМС, али и додатни бонуси за мобилни интернет, уз попусте на мјесечну претплату и могућност куповине најатрактивнијих уређаја на рате без камата учиниће сваку комуникацију једноставном и опуштеном. Додатна погодност укључена у сваку тарифу је Мове ТВ - телевизија у покрету, захваљујући којој омиљене ТВ канале можете пратити гдје год да се налазите, директно на мобилном уређају.
Посебно мјесто у новој постпејд понуди заузима Go Net тарифа, која током промотивног периода доноси дупле бонусе за мобилни интернет – чак 60 GB. Довољно за безбрижно сурфовање, гледање видео садржаја, кориштење друштвених мрежа и сталну повезаност с онима који су вам најважнији, без размишљања о потрошњи.
За још више повезаности одаберите и један од сјајних телефона по одличним цијенама: Xiaomi Redmi Note 15, Honor Magic 8 Lite или Motorola G86 5G, уз мјесечну рату већ од 16,31 КМ.
Ако тражите тарифу која вам даје више слободе, сигурности и више разлога да останете повезани - нове постпејд тарифе су прави избор. Посјетите најближе продајно мјесто или се информишите онлајн на mtel.ba и одаберите тарифу која прати ваш начин живота.
