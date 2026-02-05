Помоћ за повратнике стигла и у Дрвар и Босански Петровац

05.02.2026
m:tel донацијама и ове године поручује „Нисте сами, имате пријатеље“
Већ позната годишња хумана акција m:tel-а под називом „Нисте сами, имате пријатеље“, и ове године потврђује дугорочну посвећеност компаније m:tel друштвено одговорном дјеловању и бризи за локалне заједнице широм Босне и Херцеговине. Ова иницијатива, која из године у годину доноси конкретну помоћ угроженом становништву, и у овој години обухватила је више општина, те је након Бос. Грахова и Гламоча, помоћ у виду прехрамбених пакета и огрјевног дрвета стигла и до грађана Дрвара и Бос. Петровца.
Представници компаније m:tel и овога пута су лично посјетили наведене општине, гдје су уручили донације, потврђујући континуитет бриге и подршке онима којима је помоћ најпотребнија.
Начелница Општине Дрвар Душица Рунић захвалила је m:tel-у на донацији и бризи за становништво ове општине, што је, како је изјавила, нарочито важно у зимском периоду који је за становнике најизазовнији, будући да сезонски послови мирују, а самим тим и извори прихода. „И ове године, у складу са својим могућностима и нашим захтјевима, m:tel је нашим суграђанима у стању социјалне потребе уручио 122 богата пакета и тиме послао јасну поруку да Дрвар није сам“, нагласила је Душица Рунић.
За становнике Бос. Петровца обезбијеђени су пакети, огрјевно дрво и пакетићи за најмлађе, како би се породицама које су у стању социјалне потребе олакшали свакодневни изазови са којима се сусрећу. Немања Давидовић из Центра за подршку повратницима у овом мјесту захвалио је m:tel-у и на овогодишњој донацији у виду пакета, дрва и дјечијих пакетића, изразивши наду да ће ова сарадња бити настављена и у наредним годинама.
Овогодишња акција „Нисте сами, имате пријатеље“ још једном потврђује опредијељеност компаније m:tel да буде поуздан партнер заједнице, не само кроз технологију и услуге, већ и кроз конкретна дјела солидарности.
