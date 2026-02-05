Logo
Large banner

Помоћ за повратнике стигла и у Дрвар и Босански Петровац

05.02.2026

14:02

Коментари:

0
Помоћ за повратнике стигла и у Дрвар и Босански Петровац

m:tel донацијама и ове године поручује „Нисте сами, имате пријатеље“

Већ позната годишња хумана акција m:tel-а под називом „Нисте сами, имате пријатеље“, и ове године потврђује дугорочну посвећеност компаније m:tel друштвено одговорном дјеловању и бризи за локалне заједнице широм Босне и Херцеговине. Ова иницијатива, која из године у годину доноси конкретну помоћ угроженом становништву, и у овој години обухватила је више општина, те је након Бос. Грахова и Гламоча, помоћ у виду прехрамбених пакета и огрјевног дрвета стигла и до грађана Дрвара и Бос. Петровца.

Представници компаније m:tel и овога пута су лично посјетили наведене општине, гдје су уручили донације, потврђујући континуитет бриге и подршке онима којима је помоћ најпотребнија.

Начелница Општине Дрвар Душица Рунић захвалила је m:tel-у на донацији и бризи за становништво ове општине, што је, како је изјавила, нарочито важно у зимском периоду који је за становнике најизазовнији, будући да сезонски послови мирују, а самим тим и извори прихода. „И ове године, у складу са својим могућностима и нашим захтјевима, m:tel је нашим суграђанима у стању социјалне потребе уручио 122 богата пакета и тиме послао јасну поруку да Дрвар није сам“, нагласила је Душица Рунић.

За становнике Бос. Петровца обезбијеђени су пакети, огрјевно дрво и пакетићи за најмлађе, како би се породицама које су у стању социјалне потребе олакшали свакодневни изазови са којима се сусрећу. Немања Давидовић из Центра за подршку повратницима у овом мјесту захвалио је m:tel-у и на овогодишњој донацији у виду пакета, дрва и дјечијих пакетића, изразивши наду да ће ова сарадња бити настављена и у наредним годинама.

Овогодишња акција „Нисте сами, имате пријатеље“ још једном потврђује опредијељеност компаније m:tel да буде поуздан партнер заједнице, не само кроз технологију и услуге, већ и кроз конкретна дјела солидарности.

Подијели:

Тагови:

m:tel

Босанско Грахово

Glamoč

Дрвар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади

Друштво

Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади

59 мин

0
Вријеме

Друштво

Ево гдје се сутра очекује снијег

1 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

2 ч

0
Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Друштво

Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner