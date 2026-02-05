Logo
Large banner

Ево гдје се сутра очекује снијег

Извор:

АТВ

05.02.2026

13:34

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме са кишом, а на вишим планинама ће падати снијег.

У Херцеговини биће вјетровито уз обилнију кишу и пљускове са грмљавином, док ће најмање падавина бити на сјеверу, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

илу-биткоин-20102025

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Увече ће на западу падавине постепено слабити и престати.

Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера.

Јутарња температура ваздуха између два и шест степени, на југу девет, а највиша дневна од седам до 12 степени Целзијусових.

илу-таблете-лијекови-04092025

Здравље

Грађани БиХ највише новца остављају за ове лијекове

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је претежно облачно вријеме, у већини крајева са слабом кишом, у Херцеговини са локално јачим пљусковима, а на планинама са снијегом.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно три, Гацко и Иван седло пет, Бихаћ шест, Бањалука, Приједор и Ливно седам, Зворник, Требиње и Хан Пијесак осам, Соколац девет, Мркоњић Град 11, Бијељина, Мостар, Сарајево и Зеница 12, Добој 14 и Фоча 15 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године

Србија

Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године

1 ч

0
Русија има нови услов за мир

Свијет

Русија има нови услов за мир

1 ч

1
Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

Савјети

Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

1 ч

0
Породила се Ина Гардијан

Сцена

Породила се Ина Гардијан

1 ч

0

Више из рубрике

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Од 1. маја укидање исплате пензија путем пуномоћи дате Фонду ПИО

2 ч

0
Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Друштво

Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

4 ч

0
Ауто након саобраћајне несреће

Друштво

Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској

5 ч

0
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Друштво

Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner