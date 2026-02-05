Ево гдје се сутра очекује снијег

Извор:
АТВ
05.02.2026
13:34
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно вријеме са кишом, а на вишим планинама ће падати снијег.
У Херцеговини биће вјетровито уз обилнију кишу и пљускове са грмљавином, док ће најмање падавина бити на сјеверу, саопштено је из Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Увече ће на западу падавине постепено слабити и престати.
Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине источног и југоисточног смјера.
Јутарња температура ваздуха између два и шест степени, на југу девет, а највиша дневна од седам до 12 степени Целзијусових.
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је претежно облачно вријеме, у већини крајева са слабом кишом, у Херцеговини са локално јачим пљусковима, а на планинама са снијегом.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно три, Гацко и Иван седло пет, Бихаћ шест, Бањалука, Приједор и Ливно седам, Зворник, Требиње и Хан Пијесак осам, Соколац девет, Мркоњић Град 11, Бијељина, Мостар, Сарајево и Зеница 12, Добој 14 и Фоча 15 степени Целзијусових.
