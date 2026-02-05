Пао биткоин, ево колика му је вриједност

05.02.2026
13:30
Вриједност биткоина пала је за осам одсто и њена тренутна вриједност је испод 70.000 долара, први пут од 6. новембра 2024. године, показују подаци на берзи "Бајненс".
На "Бајненсу", највећој свјетској берзи криптовалута, један биткоин се продаје по цијени од 69.994,2 долара.
"Сматрамо да је овај велики пад /вриједности биткоина/ углавном посљедица масовног повлачења средстава из ЕТФ фондова. Ови фондови биљеже одливе у износу од више милијарди долара мјесечно, још од октобра 2025. године", навели су у извјештају финансијски аналитичари Дојче банке.
Предочили су и податак да су амерички ЕТФ фондови у јануару забиљежили одливе веће од три милијарде долара, након одлива од око двије милијарде у децембру и седам милијарди долара у новембру прошле године.
Према њиховим ријечима, тај тренд је довео до смањења интересовања за дигиталну имовину, и учинило повјерење у криптовалуте крхким.
"Ова континуирана продаја указује на то да инвеститори губе интересовање, а да укупни песимизам у вези са криптовалутама расте", наводи се у закључку анализе.
