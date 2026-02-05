Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

Извор:
Општина Томиславград у сриједу је објавила Програм подршке предузетништву на подручју ове општине за 2026. годину.
Укупан износ подршке је 300 хиљада конвертибилних марака.
Програмом подршке предузетништву општине Томиславград за 2026. годину утврђују се мјере подршке, услови, циљ, поступак и начин спровођења мјера, критеријум додјеле подршке, корисници, износ средстава, интензитет подршке, прихватљиви трошкови, дјелатности искључене из права на подршку те носиоци проведбе, наводе из Општине.
Подршке у смислу овог Програма подразумијевају бесповратна финансијска средства одобрена за прихватљиве трошкове и додијељена кориснику на начин и под условом како је дефинисано овим Програмом.
Корисници подршке из овог програма могу бити субјекти малих предузећа, односно микро привредна друштва и обрти регистровани код надлежног тијела са сједиштем на простору Општине и који испуњавају услове утврђене овим програмом.
