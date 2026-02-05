Logo
Бесповратно 300.000 КМ за предузетнике: Ево ко има право

АТВ

05.02.2026

09:52

Фото: АТВ

Општина Томиславград у сриједу је објавила Програм подршке предузетништву на подручју ове општине за 2026. годину.

Укупан износ подршке је 300 хиљада конвертибилних марака.

ФК Партизан

Фудбал

Партизан смјењује тренера: Четири имена у игри за насљедника?

Програмом подршке предузетништву општине Томиславград за 2026. годину утврђују се мјере подршке, услови, циљ, поступак и начин спровођења мјера, критеријум додјеле подршке, корисници, износ средстава, интензитет подршке, прихватљиви трошкови, дјелатности искључене из права на подршку те носиоци проведбе, наводе из Општине.

Подршке у смислу овог Програма подразумијевају бесповратна финансијска средства одобрена за прихватљиве трошкове и додијељена кориснику на начин и под условом како је дефинисано овим Програмом.

градјани

Градови и општине

Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Корисници подршке из овог програма могу бити субјекти малих предузећа, односно микро привредна друштва и обрти регистровани код надлежног тијела са сједиштем на простору Општине и који испуњавају услове утврђене овим програмом.

Томиславград

bespovratna sredstva

preduzetništvo

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

