Кредит на 30 година или плаћање кирије до пензије? На шта се млади све чешће одлучују

05.02.2026
09:48
Коментари:0
Иако жеља за сопственим домом остаје једна од кључних животних амбиција, многи се све теже одлучују на тај корак. Разлог није само финансијски терет, већ и дубоко укоријењен страх од дугорочног задуживања.
Стамбени кредити за већину младих представљају једини реалан пут до сопствене некретнине, али су за друге симбол "дужничког ропства" које, како вјерују, значи деценије рада без стварне слободе. Управо дилема између кредита и ренте све чешће је тема расправа на друштвеним мрежама и форумима, гдје млади отворено дијеле своја искуства, али и страхове.
Једна таква расправа посљедњих дана привукла је велику пажњу на Редиту, гдје се млада Хрватица обратила заједници тражећи савјет.
"Момак (30) и ја (29) изнајмљујемо стан већ неколико година. Доста нам је, наравно, а доста нам је и слабо плаћених послова. Желимо нешто своје, мању кућу, башту и свој мир", започела је своју објаву.
Проблем, како наводи, настаје због различитих погледа на будућност. Док је она отворенија за опцију куповине некретнине на кредит, њен партнер се томе снажно противи.
"Каже да ћемо се закопати у дужничко ропство, тиме остати везани за неки соул-сајкинг посао, јер ћемо морати да плаћамо рату кредита и, на крају, због камате банци дати два пута, ако не и три пута више новца", написала је, па наставила:
Градови и општине
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан
"Ни он није срећан са опцијом ренте, жели своје чак и више него ја, али искрено не видим ниједан други начин да то остваримо осим кредитом. Моје питање је: колико је стварно 'страшно' имати стамбени кредит? Да ли се осјећаш заробљено, мораш ли да останеш на лошим пословима само зато што ти плаћају рату, можеш ли да покренеш сопствени бизнис? Дакле, да ли је заиста тако лоше и катастрофично имати кредит наредних 20–30 година? Додатно питање, постоји ли слобода отварања сопственог бизниса/уласка у предузетништво док имаш стамбени кредит или баш мораш да имаш сигуран 9–5 посао до краја?", написала је у објави.
Њена објава убрзо је изазвала лавину коментара, а већина корисника није имала разумијевања за тезу о "дужничком ропству".
"Не, шта би ту било грозно, кредит зближава људе. Грозније ми је мамлазу давати 600 евра мјесечно у кешу за влажну шупу'', написао је један корисник.
Други су истицали да кредит, иако обавеза, није ни приближно драматичан како се често представља.
"Ако му је кредит проблем, јеси ли га питала која је његова алтернатива? Није толико страшно, али стално ти виси над главом и из мјесеца у мјесец и уопште не рачунаш на тај новац. Плата ти је по дифолту x одсто мања док га не отплатиш. Навикнеш се", стоји у једном од коментара.
Друштво
Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској
Било је и коментара људи који су, упркос кредитима, направили радикалне животне промјене.
"Имам кредит, не размишљам о њему осим на дан када га плаћам. У међувремену сам дала отказ на послу и отворила предузетничку радњу", написала је једна корисница, директно одговарајући на питање о предузетништву.
"Да ли мислите да у пензији изнајмљујете?''
Многи су истакли и да је изнајмљивање дугорочно финансијски неповољнија опција.
"Мање је грозно него бацати новца у вјетар (рента). Плаћам 1.000 евра рату стамбеног кредита наредних 30 година. Дужничко ропство је глуп став јер нема ријешено стамбено питање и свакако сваког мјесеца плаћа кирију из које га могу избацити кад год им се ћефне. Тражите некретнину коју можете да приуштите, што, на крају крајева, и ова ограничења код узимања стамбених кредита промовишу", поручио је један коментатор, па наставио:
"Ако све оде дођавола, стан може да се прода, кредит затвори и можеш да одеш у подстанаре/узмеш мањи стан/одселиш негдје трбухом за крухом… Нису добри ти 'дужничко ропство' ликови који ће банку ускратити за 50 одсто износа кредита који неће узети, а цијели живот ће се вући по изнајмљеним рупама. Једино им поштујем тај став ако новац који штеде на разлици најам–кредит инвестирају дугорочно и тако себи стварају фонд за пензију или слично", закључио је.
Неки коментари били су изузетно директни, без задршке.
Занимљивости
Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није
"Тотално глупо размишљање, момак ти звучи као да има пет година и живи на основу базворда које покупи на интернету. Дужничко ропство… ако не платиш кирију, на улици си, какав је то дјелују?"
"Са 28 година сама сам подигла кредит, пола плате ми иде на мјесечну рату, али се не осјећам као роб. Путујем, не ускраћујем себи ништа. Плата неће падати, него ће расти, и мислим да је куповина стана најбоља одлука коју сам донијела", стоји у једном коментару.
"ЛОЛ, прво – не дижи кредит с момком. Са вјереником можда, са мужем дефинитивно. Друго - да ли стварно мислите да у пензији будете подстанари? Какви су вам дугорочни планови? Код нас је некретнина и даље најбоља инвестиција, с киријом сте у минусу, а овако бисте бар сваког мјесеца издвајали за свој кров над главом", закључила је једна корисница, пише Каматица.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму