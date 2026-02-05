Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

Извор:
АТВ
05.02.2026
09:45
Коментари:0
Оперативни центар Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона упозорио је у четвртак, 5. фебруара, на могућност локалног излијевања притока ријеке Неретве на средњем и доњем току, посебно водотока Требижат, због обилних падавина које се очекују у наредним данима на сливном подручју Јадранског мора.
Према јутарњим мјерењима, водостај Требижата у Хумцу износио је 323 центиметра, док је редовна обрана од поплава постављена на 280 центиметара.
Друштво
Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској
Ријека Радобоља у Мостару забиљежила је 76 центиметара, што је нешто изнад нивоа редовне одбране који износи 75 центиметара.
Из Оперативног центра Цивилне заштите ХНК-а наводе да грађани требају бити опрезни и пратити евентуалне промјене у водостају, посебно у подручјима која су у прошлости била подложна поплавама.
Очекују се локална излијевања и препоручује се појачано праћење ријека и притока.
Свијет
Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих
Поред тога, Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) је извијестио да је индекс квалитета зрака у Мостару у 8 сати означен као загађен, док је на Иван Седлу ваздух оцијењен као умјерено загађен, што додатно захтијева опрез за осјетљиве групе становништва.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д3
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму