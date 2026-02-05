Logo
Грађанима упућена два упозорења: Опрез неопходан

АТВ

05.02.2026

09:45

Оперативни центар Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона упозорио је у четвртак, 5. фебруара, на могућност локалног излијевања притока ријеке Неретве на средњем и доњем току, посебно водотока Требижат, због обилних падавина које се очекују у наредним данима на сливном подручју Јадранског мора.

Према јутарњим мјерењима, водостај Требижата у Хумцу износио је 323 центиметра, док је редовна обрана од поплава постављена на 280 центиметара.

Ауто

Друштво

Овим данима се најчешће дешавају саобраћајне незгоде у Српској

Ријека Радобоља у Мостару забиљежила је 76 центиметара, што је нешто изнад нивоа редовне одбране који износи 75 центиметара.

Из Оперативног центра Цивилне заштите ХНК-а наводе да грађани требају бити опрезни и пратити евентуалне промјене у водостају, посебно у подручјима која су у прошлости била подложна поплавама.

Очекују се локална излијевања и препоручује се појачано праћење ријека и притока.

Плажа-Грчка

Свијет

Дају кућу бесплатно и још 18.000 евра да се преселите код њих

Поред тога, Федерални хидрометеоролошки завод (ФХМЗ) је извијестио да је индекс квалитета зрака у Мостару у 8 сати означен као загађен, док је на Иван Седлу ваздух оцијењен као умјерено загађен, што додатно захтијева опрез за осјетљиве групе становништва.

