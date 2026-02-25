Зељковић: Станивуковић нереалним пројектима скреће пажњу са огромних проблема

Извор:
СРНА
25.02.2026
13:16
Одборник СНСД-а у бањалучкој градској Скупштини Богољуб Зељковић сматра нереалном идеју да се гради трамвајска линија Бањалука- Лакташи, истичући да таквим причама градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић покушава да скрене пажњу са огромних проблема у граду и властитих неуспјеха.
Зељковић је рекао да се од градоначелника у овој изборној години могу очекивати најаве нереалних и мегаломанских пројекта којим ће покушати скренути пажњу са огромних проблема у сваком дијелу Бањалуке.
- Све и једно комунално предузеће је у великим проблемима, ту су инфраструктурни проблеми, проблеми су у сваком дијелу града. Сигуран сам да је и градоначелник свјестан да није реално оно што је најавио јуче на конференцији за новинаре, али му је добро дошло како би побјегао од тема о којима причамо годинама - навео је Зељковић.
Зељковић истиче да су Бањалучани незадовољни што му потврђују у разговорима приликом свакоденвног обиласка насеља, а видљиво је и на друштвеним мрежама.
- Људи који се баве пољопривредом кажу да двије године град није исплатио подстицаје за пољопривреднике. Када причате са људима који живе у центру града они су незадовољни квалитетом живота, саобраћајним гужвама, чистоћом, услугама које пружају `Еко топлане`, путном инфраструктуром - каже Зељковић.
Он је поновио да је све то скретање пажње градоначелника Бањалуке са важних питања која се тичу грађана, чиме годинама показује да није у могућности да води град.
Зељковић је навео да и најближи сарадници градоначелника, овлаштени потписници, начелници одјељења, очигледно раде посао за који нису компетентни.
