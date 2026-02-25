Logo
Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

АТВ

25.02.2026

11:07

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске
Фото: АТВ

Бањалучки одбор СНСД-а оштро је одговорио на, како наводе, скандалозне изјаве градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да републичке институције треба измјестити из центра града у приградска насеља.

"То показује и како градска власт заиста доживљава институције Републике Српске", поручено је из СНСД-а.

Бахатом понашању, наглашавају, ту није крај.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о Станивуковићу: Потпуно се погубио и више не зна шта говори

"Градоначелник Бањалуке би Палату Републике претворио у ‘’градску кућу’’. Вјероватно му је потребно још простора јер у згради Градске управе више нема гдје да смјести своје страначке кадрове које не престаје да запошљава. Док је био одборник критиковао је број од 750 запослених, а сада се ради систематизација за чак 1.220 радника", наведено је у саопштењу.

Из СНСД-а је поручено да на тај начин покушава да прикрије ненамјенско трошење средстава и финансијска дубиоза у коју је Бањалука доведена.

Игор Радојичић

Бања Лука

Обрачун Дринића и Радојичића: Расправа због проблема у Граду

"На дан 31.12.2024. град је, краткорочно, био задужен чак 58 милиона марака! Незаконито се троше паре и то се покушава прикрити, између осталог, причама о измјештању институција, електричним аутобусима, трамвају, новим парковима, хотел... На све то, увриједити суграђане и рећи им да се иселе из центра ако им се не свиђа повећање пореза на непокретности које градоначелник тражи, крајње је безобразно", саопштено је из Градског одбора СНСД-а, уз опаску да неће дозволити такво понашање и манипулације!

"Бањалучани морају да знају истину".

Драшко Станивуковић

СНСД

Коментари (0)
