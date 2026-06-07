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Наташа Беквалац открила колико дуго нема партнера

Аутор:

АТВ
07.06.2026 19:08

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Пјевачица Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Поп пјевачица Наташа Беквалац, иза које су три брака, говорила је отворено о свом приватном животу и истакла да више не планира одлазак пред матичара.

Како каже, већ око седам и по година нема партнера, али додаје да се добро осјећа и када је сама, те да је кроз искуства промијенила поглед на љубавне односе.

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У једном интервјуу, Беквалац је открила и своје преференције када је ријеч о мушкарцима. Иако је морала бирати између брака и развода, одлучила се за брак, док је на питање о избору између озбиљне везе и пролазне авантуре изабрала везу на једну ноћ.

Открила је и да јој пажњу чешће привуку млађи мушкарци, као и да јој је физички изглед важан, али не пресудан.

"Кад год ме неко заинтересује или ми привуче пажњу, обично је млађи од мене", изјавила је пјевачица.

Додала је да у животу предност даје емоцијама над материјалним стварима, наглашавајући да јој је важније да је срећна него финансијски стабилна.

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Такође је истакла да би радије била задовољна собом него опсједнута изгледом, те да природност преферира у односу на естетске корекције.

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Таг :

Наташа Беквалац

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