Наташа Беквалац открила колико дуго нема партнера

Аутор:АТВ
Коментари:0
Поп пјевачица Наташа Беквалац, иза које су три брака, говорила је отворено о свом приватном животу и истакла да више не планира одлазак пред матичара.
Како каже, већ око седам и по година нема партнера, али додаје да се добро осјећа и када је сама, те да је кроз искуства промијенила поглед на љубавне односе.
Хроника
Још једна пуцњава у БиХ, има рањених
У једном интервјуу, Беквалац је открила и своје преференције када је ријеч о мушкарцима. Иако је морала бирати између брака и развода, одлучила се за брак, док је на питање о избору између озбиљне везе и пролазне авантуре изабрала везу на једну ноћ.
Открила је и да јој пажњу чешће привуку млађи мушкарци, као и да јој је физички изглед важан, али не пресудан.
"Кад год ме неко заинтересује или ми привуче пажњу, обично је млађи од мене", изјавила је пјевачица.
Додала је да у животу предност даје емоцијама над материјалним стварима, наглашавајући да јој је важније да је срећна него финансијски стабилна.
Кошарка
Србија испала са Свјетског првенства
Такође је истакла да би радије била задовољна собом него опсједнута изгледом, те да природност преферира у односу на естетске корекције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
29
20
22
19
54
19
51
19
42
Тренутно на програму