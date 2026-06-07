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Бањалучанин Саша Стојаковић у полуфиналу Звезда Гранда

Аутор:

АТВ
07.06.2026 18:01

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Саша Стојаковић
Фото: Screenshot

Бањалучанин Саша Стојаковић прошао је у полуфинале такмичења "Звезде Гранда".

Стојаковић се представио са двије пјесме “Лејла” групе Хари Мате Хари и “Писаћу јој писма дуга” од Здравка Чолића.

Бањалучанин је у обје пјесме бриљирао, а “Лејлу” је извео маестрално.

Публика је пјесму попратила овацијама, а жири је имао само ријечи хвале за Стојаковића, преноси портал "Независне".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саша Стојаковић

Звезде Гранда

Бањалука

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