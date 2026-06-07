Бањалучанин Саша Стојаковић у полуфиналу Звезда Гранда

Аутор:АТВ
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Бањалучанин Саша Стојаковић прошао је у полуфинале такмичења "Звезде Гранда".
Стојаковић се представио са двије пјесме “Лејла” групе Хари Мате Хари и “Писаћу јој писма дуга” од Здравка Чолића.
Бањалучанин је у обје пјесме бриљирао, а “Лејлу” је извео маестрално.
Публика је пјесму попратила овацијама, а жири је имао само ријечи хвале за Стојаковића, преноси портал "Независне".
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