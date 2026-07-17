Logo

Банке у БиХ хитно упозориле грађане

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 23:00

Коментари:

0
Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Удружење банака БиХ упозорило је грађане на појаву све софистициранијих дигиталних превара које се шире путем СМС и мејл порука, а чији је циљ крађа повјерљивих података, преузимање контроле над корисничким налозима и извршавање неовлаштених финансијских трансакција.

У саопштењу наводе да корисник најчешће прима поруку којом се, наводно у име банке, тражи хитно ажурирање мобилне апликације, потврда идентитета или ажурирање података како би се спријечила блокада рачуна или привремена обустава услуге.

Мирза Гачанин

Свијет

Роси и Мирзи Холанђани одузимају имовину

Из Удружења наглашавају да банке никада од клијената не траже ПИН број и сигурносни код картице, једнократне ауторизацијске кодове или друге повјерљиве податке путем СМС-а, мејла, телефонског позива, друштвених мрежа или линкова достављених у порукама.

Ако корисник прими такав захтјев треба га, наглашавају, сматрати покушајем преваре и одмах контактирати своју банку путем званичних канала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

банка

превара

Упозорење

Коментари (0)

Више из рубрике

црква молитва литургија вјера пост

Друштво

Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

2 ч

0
Стање на границама - ГП Костајница

Друштво

Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

2 ч

0
Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

Друштво

Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

3 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Четири играча освојила лијепе паре: Извучени Лото бројеви у 57. колу

4 ч

0

  • Најновије

23

01

Зашто сањамо бивше партнере?

23

00

Банке у БиХ хитно упозориле грађане

22

53

Роси и Мирзи Холанђани одузимају имовину

22

44

Насилник брутално тукао супругу пред њиховом малољетном дјецом

22

33

ИДЕНТИФИКОВАН ЈЕ ФАРАОН: Аутор гнусне пјесме већ био под истрагама за педофилију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима