Банке у БиХ хитно упозориле грађане

Аутор:АТВ редакција
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Удружење банака БиХ упозорило је грађане на појаву све софистициранијих дигиталних превара које се шире путем СМС и мејл порука, а чији је циљ крађа повјерљивих података, преузимање контроле над корисничким налозима и извршавање неовлаштених финансијских трансакција.
У саопштењу наводе да корисник најчешће прима поруку којом се, наводно у име банке, тражи хитно ажурирање мобилне апликације, потврда идентитета или ажурирање података како би се спријечила блокада рачуна или привремена обустава услуге.
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Из Удружења наглашавају да банке никада од клијената не траже ПИН број и сигурносни код картице, једнократне ауторизацијске кодове или друге повјерљиве податке путем СМС-а, мејла, телефонског позива, друштвених мрежа или линкова достављених у порукама.
Ако корисник прими такав захтјев треба га, наглашавају, сматрати покушајем преваре и одмах контактирати своју банку путем званичних канала.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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