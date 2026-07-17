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Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 21:32

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црква молитва литургија вјера пост
Фото: Pexel/ Pham Ngoc Anh

Српска православна црква и вјерници сутра прослављају Светог свештеномученика Доротеја.

Његово име вијековима се везује за истрајност у вјери, мудрост и спремност да истину брани и онда када је то значило страдање.

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Иако није међу највећим црвеним словом обиљеженим празницима у црквеном календару, вјерници га поштују као светитеља који је својим животом оставио снажну поруку о вјери, милосрђу и помоћи ближњима.

Зато се на данашњи дан многи окупљају у храмовима, пале свијеће за здравље својих најмилијих и упућују молитве тражећи снагу да остану истрајни у искушењима.

Према народном вјеровању, на празник Светог Доротеја посебно се води рачуна да се не нарушавају црквени прописи о посту, али и да се никоме не ускрати помоћ уколико смо у могућности да је пружимо.

Ко је био Свети Доротеј?

Свети Доротеј био је епископ града Тира још у вријеме цара Диоклецијана, једног од највећих прогонитеља хришћана. Због прогона је једно време био принуђен да напусти своју епископију, али се по доласку цара Константина Великог, када је хришћанство добило слободу, вратио свом народу и наставио да проповиједа Јеванђеље.

Предање каже да је доживео дубоку старост, више од сто година, и да је био изузетно учен човек. Писао је на грчком и латинском језику, а његово најпознатије дјело је грчко-латинска “Синтагма”, због које га црквена историја памти као једног од значајнијих теолога свог времена.

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Његов земаљски живот окончан је 361. године, за вријеме цара Јулијана Одступника, који је поново покренуо прогон хришћана. Свети Доротеј тада је, према црквеном предању, претрпео велика мучења и пострадао због своје непоколебљиве вјере у Христа.

Обичај који се на тај дан посебно поштује

За празник Светог Доротеја вјерници се подсјећају једне његове важне поуке која се односи на пост, али и на однос према људима којима је помоћ потребна.

Бесједа која се везује за овај дан упозорава да се не нарушава пост сриједом и петком, који је Црква установила, али и да се никада не затвара срце пред онима којима можемо помоћи.

У њој се каже:

“Никада не нарушавај пост у сриједу и у петак. Тај пост је Црквом заповеђен и добро образложен. Ако си икад у животу нарушио тај пост, моли се Богу да ти опрости и више не гријеши. Не одреци добра онима којима треба, кад можеш учинити. Не одриче ни теби Господ оно што теби треба, не одреци ни ти човјеку, кога ти је Господ послао у сусрет, да куша срце твоје. Ако ти неки сиромах један пут у животу пружи руку за помоћ, подај му и не откажи. Твоја немилост пећи ће те као жеравица и неће ти дати мира све док се не покајеш и не омекшаш срцем.”

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Ове ријечи и данас се сматрају једном од најљепших поука о томе да вјера није само у молитви, већ и у дјелима милосрђа, саосјећања и спремности да помогнемо другоме, преноси Она.

Молитва Светом свештеномученику Доротеју

“Свети свештеномучениче Доротеје, вјерни слуго Христов, који си свој живот посветио истини и љубави Божјој, измоли од Господа мир нашим срцима, снагу у искушењима и мудрост да ходимо путем вјере. Научи нас да будемо милосрдни према ближњима, постојани у добру и истрајни у молитви. Нека твојим светим молитвама Господ подари здравље, слогу и благослов нашим породицама и сачува нас од сваког зла. Амин.”

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

православље

вјера

обичаји

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