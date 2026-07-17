Административни пропуст оставио дјецу без могућности уписа у јавни вртић

Аутор:Лана Остојић
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Недостатак једног папира био је довољан да поједини радници “Жељезница Републике Српске” пропусте рок за пријаву дјеце у јавне вртиће.
Због кашњења у издавању потврда о сталном запослењу, најављене су и тужбе против предузећа.
Рок за пријаву дјеце у јавне вртиће је прошао, а за поједине раднике “Жељезница Републике Српске” прошла је и прилика да њихова дјеца уопште конкуришу за мјесто. Разлог је кашњење у издавању потврда о сталном запослењу. Драган Пеулић захтјев је поднио на вријеме, уз напомену да му је документ неопходан због уписа дјеце у вртић, али потврда није стигла прије истека рока за пријаву. Сада разматра тужбу против “Жељезница Републике Српске”.
"Неки минимални приватни вртић је 450 марака - што је 900 марака, трошак из џепа, што сам закаснио. Не кажем да бих добио вртић, али сам закаснио да уопште конкуришем за вртић због тог папира, јер један од основних докумената је потврда о сталном запослењу", каже Драган Пеулић, предсједник Синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности "Жељезница Републике Српске" и додаје:
"Послао сам упит да видим какве су нам правне могућности да тужим предузеће – пошто ми је настала директна материјална штета".
У току је претходни поступак утврђивања како је дошло до пропуста, наводе из Жељезница Републике Српске. Након тога, истичу - биће проведен дисциплински поступак у складу са позитивно правним прописима.
"Жељезнице републике Српске а.д. Добој изражавају жаљење због настале ситуације, јер је пропустима наших радника дошло до пропуштања прекулзивних рокова, а чиме су наши радници оштећени, те нанесена штета имиџу Друштва", поручују из Жељезница.
Да би се причало о основу за одговорност и за штету, објашњава струка – мора се утврдити одговорност послодавца за насталу штету, прије свега размотрити да ли је послодавац направио пропуст тиме што није благовремено доставио радницима потврду о запослењу. Поред тога неопходно је доказати да ли би радник без такве потврде заиста претрпио штету. Потврда о сталном запослењу, истиче, спада под додатну документацију.
"Сматрам да се ради о повреди права радника, уколико би се заиста доказало да је постојало неоправдано одуговлачење за издавање оваквих потврда. Посебно ако је послодавац био упознат са сврхом за коју се захтијевају потврде. И као тако настала штета радницима – посљедица за послодавца је евентуална тужба у парничном поступку и накнада штете која је настала радницима, а коју би послодавац морао да сноси", рекао је Давор Мајсторовић, адвокат.
Хоће ли пропуст добити и судски епилог, биће познато након што оштећени радници искористе све правне могућности које су им на располагању.
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