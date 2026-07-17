Добојска полиција стала на пут интернет преварантима

Аутор:Биљана Стокић
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Преваре на интернету или путем телефона расту из дана у дан. Тако је жена из Станара остала без 24 000 марака, а једна фирма из Дервенте без 21.000 евра.
На подручју Полицијске управе Добој током првих шест мјесеци евидентирано је 13 дјела из области високотехнолошког криминалитета, од којих је пет по непознатом извршиоцу и која су убрзо расвијетљена. Грађане позивају на опрез.
Жена из Станара остала је без 24.000 марака. Преварена је на интернету. Лажни берзански посредник из Трнова увјерио ју је да је цијена злата у порасту, и да баш зато, у злато уложи новац. Након уплате је нестао. Била је то једна у низу превара на интернету. Случај је истражила и расвијетлила добојска полиција. Кажу, из дана у дан, све је више сличних превара на интернету или путем телефона.
"Забиљежен је повећан број превара путем СМС порука које изгледају као да их шаљу банке. У тим СМС порукама се наводи да је потребно хитно извршити потврду или ажурирање података уз линк који води на страницу која својим изгледом подсјећа на службену страницу банке", каже Немања Марјановић, инспектор за високотехнолошки криминалитет у ПУ Добој.
А када се подаци о платним картицама оставе, интернет постаје рај за преваранте. Добојлије кажу свјесни су ризика. Зато, опреза на интернет никад доста.
"Јест долазила повремено нежељена пошта али не читам. Игноришем једноставно, бришем, не упуштам се у читање и интеракцију",
"Не отварам онако у суштини кад видиш већ поруку онда не одговарам",
"Има тога колико ти Бог хоће, само зависи колико је човјек наиван. Ја сам довољно искусан да то препознам одмах", говоре Добојлије за АТВ.
А број оних, који преваранте ипак не препознају, је у порасту. За првих шест мјесеци ове године у Полицијској управи Добој евидентирано је 13 дјела из области високотехнолошког криминалитета. На преваре не насједају само грађани, већ и приватне компаније.
На превару је насјела и једна фирма из Дервенте. Умјесто свом пословном партнеру у Њемачкој, износ од 21.000 евра уплатили су осумњиченом лицу које је страни држављанин. И тај случај ријешила је добојска полиција.
Из полиције стиже и посебно упозорење за власнике бензинских пумпи, трговинских радњи и других пословних објеката на телефонске преваре. Преваранти се све чешће радницима представљају као власници, директори или надређени.
"И под изговором хитности захтијевају да им се уплате електронски ваучери или СМС допуне тражећи да им се пошаљу тражећи да им се доставе серијски бројеви или активациони кодови. Након што добију активационе кодове ваучери се искористе", каже Марјановић.
А радници постају жртве телефонске преваре. Из Полицијске управе Добој позивају грађане и власнике привредних друштава на појачан опрез приликом примања сумњивих СМС порука, мејлова и телефонских позива.
Уколико посумњају да су мета преваре или су већ оштећени, савјетују да случај одмах пријаве најближој полицијској станици, као и да о свему без одлагања обавијесте своју банку.
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