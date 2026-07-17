Брајан Волш у затвору због убиства супруге Ане: Сада тражи пријатеље за дописивање

Аутор:АТВ редакција
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Због убиства и комадања тијела Београђанке Ане Волш, Брајан Волш је осуђен на доживотну казну затвора.
Брајан Волш, који је прије седам мјесеци осуђен на доживотну казну затвора без могућности условног отпуста због убиства супруге, Београђанке Ане Волш, прије четири дана отворио је налог на онлајн платформи на којој тражи особе за дописивање!
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Брајан Волш казну иначе служи у једном од најчуванијих америчких затвора у којем се налазе серијске убице и силоватељи.
Прије четири дана, како се наводи на сајту writeaprisoner.com, објављен је профил Брајана Волша.
– Брајан Волш, 51 година, затворен је у Масачусетсу и тражи пријатеље за дописивање широм свијета – наводи се у опису његовог профила, на којем су и двије приватне фотографије на којима насмијан сједи за столом.
На првој слици испред њега су папири, а на другој флаша алкохолног пића и чаша.
Брајан Волш је, подсјетимо, осуђен због тога што је 1. јануара 2023. године у породичној кући у Кохасету убио супругу, потом раскомадао њено тијело и дијелове бацио у контејнере у близини њихове куће. Такође, кажњен је и због тога што је ометао истрагу, тако што је послије пријаве нестанка супруге 1. јануара тврдио да је она тог јутра отишла на аеродром јер је хитно због посла морала у Вашингтон.
Током истраге, која је покренута истог дана, откривене су језиве претраге на интернету Брајана Волша, у којима је преко Гугла покушавао да сазна „колико времена треба да тијело почне да се осјећа“, „који је најбољи начин да се ријешите тијела“ и слично. Један од кључних доказа против њега током поступка били су и снимци са сигурносних камера из продавница, на којима се види како купује тестеру за метал, сјекиру и средства за чишћење.
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Истражиоци су, током потраге за доказима, у неколико контејнера пронашли крваве пешкире и тепихе, личне ствари Ане Волш, али њени посмртни остаци до данас нису пронађени.
Током суђења Волш није износио одбрану, али је раније признао да је уклонио тијело и обмањивао полицију. Његови адвокати тврдили су да је Ана умрла природном, из непознатих разлога, али порота није прихватила ову одбрану.
Мотив злочина, како тврди тужилаштво, био је то што је Ана наводно планирала да се разведе од Волша, као и расподјела имовине.
Отварање профила на сајту који је познат у Америци као платформа за дописивање затвореника шокирало је и јавност у тој држави.
– Нигдје се не помиње његова убијена супруга Ана Волш, језиве интернет претраге о распарчавању тијела или било који од корака које је предузео да баци остатке своје супруге у локалне контејнере за смеће – изјавио је за 25неwс тужилац Грег Конор, који је био тужилац против Волша у поступку за убиство супруге.
– Будите опрезни. Веома добро знате с ким имате посла – поручио је тужилац онима који размишљају да контактирају Брајана Волша.
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Представник Кохасета, града у којем се злочин догодио, изјавио је да разумије због чега је јавност узнемирена.Био сам изненађен када сам то видио и могу да разумијем зашто је јавност узнемирена због овога.
Иначе, за сада није познато ко је у име Брајана Волша креирао његов профил, који према доступним подацима кошта око 65 долара за годину дана.
Према наводима на страници на којој је објављен профил Брајана Волша, у којем позива људе да се дописују с њим, овај сајт основан је 2000. године с циљем да се „смањи степен повратника у криминал“, односно како би се на овај начин радило на ресоцијализацији осуђеника.
На сајту се наводи да су они „платформа која повезује људе на слободи са затвореницима путем писама“, а сједиште им је на Флориди.
– Платформа функционише тако што затвореници или њихови пријатељи или породица плаћају постављање профила на сајт. Профил садржи биографију, фотографију и податке о кривичном дјелу. Комуникација функционише тако што корисници на слободи могу да претражују базу осуђеника, а прву поруку најчешће могу да пошаљу бесплатно преко сајта. Даља комуникација одвија се поштом, односно писмима, јер затвореници немају приступ интернету и не могу директно да прегледају сајт – наводи се на овој платформи.
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Према доступним подацима, на сајту се налазе профили неколико хиљада затвореника, који углавном служе казне у затворима широм Америке.
Иначе, на платформи се као могућност за дописивање помиње и Србија, али у претрази нема ниједног имена.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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