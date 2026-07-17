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Ухапшен професор Економског факултета: Студенткиња га пријавила за сексуално узнемиравање

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:10

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Доминик Вулетић, професор Економског факултета у Загребу ухапшен је због сумње да је сексуално узнемиравао студенткињу.

Према писању хрватских медија, одређен му је и истражни затвор. Ријеч је о новом случају који се води против Вулетића, док је против њега већ у току кривични поступак због оптужби за блудне радње из 2020. године.

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Вулетић је осумњичен да је средином јуна ове године починио кривично дјело сексуалног узнемиравања на штету студенткиње.

Одређен истражни затвор

Загребачка полиција потврдила је да је против професора поднесена нова кривична пријава, а Жупанијски суд у Загребу одредио му је истражни затвор.

Према наводима, притвор му је одређен како не би утицао на свједоке и због бојазни да би могао поновити кривично дјело, с обзиром на то да се против њега већ води још један поступак.

Вулетић је ванредни професор Економског факултета у Загребу, а јавности је познат и по ранијем политичком ангажману у Живом зиду. На парламентарним изборима 2020. био је носилац листе те странке у Трећој изборној јединици.

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Поступак из 2020. године још траје

Први случај против Вулетића датира из јуна 2020. године, када је ухапшен због сумње да је починио блудне радње над тада двадесетогодишњом студенткињом.

Према тадашњим наводима, студенткиња га је пријавила тврдећи да јој је слао непримјерене поруке и додиривао је у кабинету на факултету.

Након криминалистичке истраге био је предат притворском надзорнику, али му је Општинско државно тужилаштво у Загребу омогућило да се брани са слободе уз мјере забране приближавања и контактирања оштећене.

Вулетић је тада одбацио оптужбе и поручио да није крив.

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Упркос оптужници напредовао на факултету

Општинско кривично државно тужилаштво у Загребу потврдило је да је против Вулетића 31. октобра 2022. године подигнута оптужница због кривичног дјела блудне радње, а поступак пред судом још није окончан.

Упркос томе, наставио је да ради на Економском факултету и у међувремену напредовао у звање ванредног професора.

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Тагови :

Хрватска

ухапшен професор

факултети

сексуално узнемиравање

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