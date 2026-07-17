Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Државно тужилаштво у Чаковцу подигло је оптужницу против 66-годишњег Миљенка Ш. Он је осумњичен да је почетком фебруара ове године у хотелу Терботз у Горњем Међимурју направио рачун од готово 650 евра, а затим побјегао без плаћања.
Према оптужници, у хотел је стигао 6. фебруара и боравио три дана. Особљу на рецепцији предао је личну карту, али им је лажно рекао да је запослен у транспортној компанији и да мора сачекати поправку службеног возила. У стварности је незапослен те прима пензију и инклузивни додатак у укупном износу од око 700 евра мјесечно.
Србија
Најпознатији српски змијоловац снимио борбу с отровницом
Током боравка користио је смјештај, услуге ресторана и минибар, а чак је и частио друге госте пићем, тражећи да се сви трошкови евидентирају на рачун његове собе.
Власник хотела у свом исказу навео је да му је Миљенко Ш. од самог почетка био сумњив. Није му било логично да ради као професионални возач јер је имао видљиво оштећење ока. Када га је о томе упитао, Миљенко Ш. одговорио је да му возачка дозвола вриједи до јесени.
Из хотела је отишао рано ујутро 9. фебруара, без одјаве. Особље је утврдило да није платио рачун у износу од 649,12 евра те да је испразнио минибар. Власник хотела случај је одмах пријавио полицији.
Након што га је полиција контактирала, Миљенко Ш. телефоном је звао сина власника хотела и више пута обећавао да ће подмирити дуг, што никада није учинио.
Хроника
Трагедија у Србији: Утопио се младић (20)
Током испитивања дјелимично је признао дјело. Потврдио је да је боравио у хотелу и направио дуг, али је тврдио да га је цијело вријеме намјеравао платити новцем који је наводно требао добити. Тужилаштво сматра да је преварантска намјера постојала од самог почетка, с обзиром на лажно представљање и његову финансијску ситуацију, преноси Аваз.
У оптужници се посебно истиче да је Миљенко Ш. вишеструко осуђивана особа. Иза себе има чак 29 правоснажних пресуда, углавном због имовинских кривичних дјела попут крађа и превара, а прва пресуда датира из 1981. године.
Хроника
Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ
Тужилаштво сматра да га ни безусловне затворске казне до сада нису одвратиле од чињења нових кривичних дјела. Због преваре у хотелу за њега је затражена казна затвора у трајању од 11 мјесеци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч1
Србија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Регион
42 мин0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму