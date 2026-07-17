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Најпознатији српски змијоловац снимио борбу с отровницом

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 18:30

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Владица Станковић хвата поскока
Фото: Screenshot

Најпознатији хватач змија у Србији Владица Станковић, предсједник Удружења за заштиту гмизаваца и животне средине "Поскок" из Владичиног Хана интервенисао је данас и извукао поскока, отровну змију.

И не само то, ријешио је проблем легла које су стршљенови направили у породичној кући.

Извучен је поскок, отровница која је једна од највећих у Србији и Европи.

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"По чему је препознатљив? По рогу на глави, исти примјерак. Озбиљна је прича, овдје мораћемо више да радимо", рекао је Владица и додао:

"Има тај рог на глави. Лијеп примјерак и озбиљан примјерак. Што је препознатљиво још: вертикалне очи су код отровних змија, један од лијепих овако занимљивих примјерака, поскок је једна од највећих отровница у Србији и у Европи која се може наћи. Од свих интервенција које имам до сад имамо од три до пет посто отровних змија. Најчешће је поскок и он може да буде на 200 до 2.200 метара надморске висине. Али је озбиљна прича. Одлично што су звали људи да се ријеши проблем. Измјестићемо га у природно станиште, гдје неће угрожавати никога. И заштићена је врста у Србији. То је комад један, идемо даље…“, рекао је интервенишући Владица.

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"Како га ухвати, брате, ја га нисам видио, он га је видио“, коментарисао је очевидац домаћин.

А интервенисао је и у Сувом Долу у Нишу због стршљена.

На 40 степени у поткровљу породичне куће на неприступачном мјесту стршљенови су се угнијездили, направили читаво легло. Владица је газио по гредама и гипс картону ризикујући да не пропадне кроз поткровље, како би извукао стршљенове.

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"Доле гипс картон, хаос, ако паднем са свим у собу доле. Ево једва сам дошао до њих, шта је ово, гледај шта је лудница од њих, е то су ти стршљенови, једно гнијездо које је формирано и то добро, ајде да их ријешимо, морамо да рјешавамо, ево шта раде….“ казао је Владица и снимком забиљежио интервенцију, преноси "Курир".

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Тагови :

Владица Станковић

Змија

Змије

поскок змија

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