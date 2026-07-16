Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали

Аутор:АТВ редакција
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Тешка несрећа догодила се на Ибарској магистрали у близини Богутовца.
Како се види на снимцима који круже друштвеним мрежама, формирана је велика колона возила.
Полиција је на лицу места, а како наводи Индекс online_rs, међу повређенима има и деце.
Још увек није познато како је дошло до удеса.
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