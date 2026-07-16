Logo

Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 19:34

Коментари:

0
Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали
Фото: Танјуг/АП

Тешка несрећа догодила се на Ибарској магистрали у близини Богутовца.

Како се види на снимцима који круже друштвеним мрежама, формирана је велика колона возила.

Полиција је на лицу места, а како наводи Индекс online_rs, међу повређенима има и деце.

Још увек није познато како је дошло до удеса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

повријеђени

Дјеца

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

Србија

Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

У болницу примљено 14 особа, већина јела у истом ресторану

2 ч

0
Повријеђени пацијенти биће пребачени из Црне Горе за Ниш

Србија

Повријеђени пацијенти биће пребачени из Црне Горе за Ниш

2 ч

0
Вук Матић

Србија

Повријеђен у језивој несрећи: Након три мјесеца преминуо Вук Матић

3 ч

0

  • Најновије

20

42

Шпанија стрепи пред финале: Јамал повријеђен?

20

31

Аутомобили од силине удара летјели у ваздух: Двије особе погинуле у тешкој несрећи

20

23

Приједорчанка претукла двојицу мушкараца: Иза решетака још два мјесеца

20

18

Да ли Бањалука има иједно безбједно купалиште?

20

14

Лидија Вукићевић: Нисам хтјела да се скинем, што ме коштало улога

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима