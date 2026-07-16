Да ли Бањалука има иједно безбједно купалиште?

Аутор:Ивана Кордић
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Купалишта у Бањалуци, мјесто за одмор или разлог за забринутост? Према Правилнику Министарства туризма и трговине биће да је ово друго.
Шта он прописује и шта то недостаје бањалучким купалиштима, провјерила је Ивана Кордић.
Бањалука нема регистрованих, тачније безбједних јавних купалишта. По новом правилнику које је донијело Министарство трговине и туризма о начину пружања услуга на купалиштима, на њима морају бити обезбијеђени хигијенско-санитарни услови, вода се мора редовно контролисати, технички све мора да буде исправно, а за безбједност купача потребни су и спасиоци.
На бањалучким купалиштима на Врбасу већ годинама нема организоване спасилачке службе, иако овдје вријеме проводи велики број грађана.
Купалишни ред, максималан број купача, све то недостаје бањалучким природним купалиштима. Из ресорног Министарства апелују на градске власти да што прије обезбиједе купалишта.
"Купалиште које не испуњава услове прописане Законом о туризму и Правилником о начину пружања услуга на купалиштима не може се сматрати уређеним купалиштем у смислу прописа", кажу у Министарству.
Из градске Скупштине позивају извршну власт да ријеши и табле на купалиштима. Предсједник градског Парламента Љубо Нинковић каже да се ниједна плажа не може назвати градском.
"Ми у овом тренутку од стране ГУ нити добијамо информацију шта раде по том питању, да ли припремају једну плажу за то, да ли припремају спасилачке службе јер оно што је видљиво у буџету да они нити су то планирали нити планирају И могу констатовати да ћемо ми И ово љето проћи, говорим као грађанин, проћи без спасилачке службе И нажалост ГУ очигледно не мари о томе ни када прави она шеталишта уз сам Врбас", рекао је Нинковић.
Према новом Правилнику свако купалиште мора да има процјену ризика. Безбједност купалишта је кључна, апелују спасиоци.
"Оно што је битно нагласити, ако већ одлазе на таква мјеста је да се увијек одлази у групама, прије свега да дјеца увијек буду под надзором родитеља или одраслих особа и евентуално у случају неке несреће да се покуша помоћи особи са обале, ако је икако могуће, да алармирају одрасле особе које се налазе у близини и наравно одређене службе као што су хитна, полиција, ватрогасци и остале", каже Мирослав Мишковић, инструктор спасавања.
Бањалучани са којима смо разговарали нису упознати са новим Правилником. Спасиоце на плажама нису видјели годинама. Зашто Бањалука нема регистрованих купалишта, и када ће их имати, одговоре смо тражили од Градске управе данима, али безуспјешно.
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