Шишмиш поново дигао на ноге бањалучке ватрогасце

Аутор:Стеван Лулић
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Други пут у десетак дана бањалучки ватрогасци су морали да интервенишу због шишмиша који је једној породици у овом граду задао главобоље.
Наиме, у сриједу навече, око 21:55 сати, ватрогасци су спровели акцију избацивања шишмиша из стана у Улици Књаза Милоша.
Република Српска
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Подсјећамо, ово је други пут у десетак дана да су њихове екипе морале да интервенишу због слијепог миша.
Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука седмог јула мало мање од сат времена прије поноћи су уклањали слијепог миша из стана, али тада на Булевару Степе Степановића. Детаљније о томе прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Осим ове необичне интервенције ватрогасци у Бањалуци су јуче имали и неколико других.
Тако су одмах ујутру, око 7:40 сати, гасили пожар на аутомобилу у истој улици гдје ће касније избацивати шишмиша из стана (Књаза Милоша).
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Око 11:15 у Улици Цара Лазара горјела је трафо станица, док је на Чокорским пољима нешто послије 22 сата горио контејнер који је успјешно угашен.
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