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Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:17

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Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни
Фото: АТВ

Тржишни и туристичко-угоститељски инспектори у ФБиХ издали су 17 прекршајних налога у износу од 54.000 марака због неоснованог дизања цијена хљеба.

Током јуна извршено је 45 инспекцијских контрола над примјеном Одлуке Владе ФБиХ о прописивању мјере непосредне контроле цијена одређивањем највишег нивоа малопродајних цијена пшеничног хљеба.

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Због утврђених неправилности, у инспекцијским контролама су евидентирани прекршаји који подразумијевају издавање 17 прекршајних налога у укупном износу од 54.000 КМ.

Контроле су извршене у Посавском, Тузланском, Зеничко-добојском, Средњобосанском, Херцеговачко-неретванском и Кантону Сарајево.

Подсјећамо, мјера одређивања највише малопродајне цијене пшеничног хљеба донесена је ради заштите животног стандарда грађана и осигурања доступности једне од основних животних намирница, због чега инспектори Федералне управе за инспекцијске послове континуирано контролишу њену примјену на тржишту.

Иначе, Федерални тржишни и туристичко-угоститељски инспектори су у јуну 2026. године на подручју ФБиХ извршили укупно 233 инспекцијске контроле у којима су утврђене неправилности које подразумијевају издавање 91 прекршајног налога у укупном износу од 146.970,00 КМ.

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Највећи број контрола (169 субјеката или 72,5%), као и највећи износ прекршајних налога – 112.350,00 КМ (76,4%) односио се на дјелатност трговине, а прекршаји из области контроле цијена чине највећу појединачну групу у укупном износу од 61.520,00 КМ.

"Федерални тржишни и туристичко-угоститељски инспектори ће и у наредном периоду наставити с планским и циљаним инспекцијским надзорима на подручју ФБиХ с циљем осигурања досљедне примјене прописа, заштите економских интереса потрошача, очувања равноправних услова пословања на тржишту и јачања правне сигурности", наводи се у саопштењу Управе за инспекцијске послове.

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"Позивамо све пословне субјекте да своје пословање ускладе с важећим прописима и да се придржавају мјера које доносе надлежни органи, како би избјегли прекршајну одговорност и допринијели заштити потрошача те стабилности тржишта у ФБиХ", закључује се у саопштењу.

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Тагови :

Хљеб

Цијене

цијене хране

Цијене хљеба

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