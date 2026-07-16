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Снажна олуја погодила дијелове Србије, метеоролози кажу да није крај

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 17:00

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Снажна љетна олуја захватила је околину Пријепоља нешто послије 14 часова.

Највише су погођена насеља Коловрат, Ратајска и Равне, гдје се за кратко вријеме сручила велика количина кише, док је у појединим дијеловима падао и ситан град.

Током невремена снажни громови одјекивали су Пријепољем, а муње су парале небо изнад овог краја.

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Интензивне падавине за свега неколико минута створиле су велике количине воде на саобраћајницама и у нижим дијеловима терена, каже за РИНУ један од мјештана.

За сада нема званичних информација да ли је град причинио штету на пољопривредним усјевима, воћњацима или стамбеним објектима, нити да ли је било интервенција надлежних служби, преноси "Курир".

Метеоролози и надлежне службе упозоравају грађане на опрез, јер су и у наставку дана могуће нове падавине и локалне временске непогоде.

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невријеме

Олуја

Србија

Пријепоље

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