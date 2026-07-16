Снажна олуја погодила дијелове Србије, метеоролози кажу да није крај

Аутор:АТВ редакција
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Снажна љетна олуја захватила је околину Пријепоља нешто послије 14 часова.
Највише су погођена насеља Коловрат, Ратајска и Равне, гдје се за кратко вријеме сручила велика количина кише, док је у појединим дијеловима падао и ситан град.
Током невремена снажни громови одјекивали су Пријепољем, а муње су парале небо изнад овог краја.
Република Српска
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Интензивне падавине за свега неколико минута створиле су велике количине воде на саобраћајницама и у нижим дијеловима терена, каже за РИНУ један од мјештана.
За сада нема званичних информација да ли је град причинио штету на пољопривредним усјевима, воћњацима или стамбеним објектима, нити да ли је било интервенција надлежних служби, преноси "Курир".
Метеоролози и надлежне службе упозоравају грађане на опрез, јер су и у наставку дана могуће нове падавине и локалне временске непогоде.
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