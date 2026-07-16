"Борим се као лав": Невјероватан призор у кући коју су запосјеле пчеле

Аутор:АТВ редакција
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Чувени Владица Станковић, познат по уклањању стршљена, а још више по спасавању људи од змија, овога пута отишао је у село код Ниша због незваних гостију које је домаћин затекао у својој кући.
„Сад ћете да видите када се пчеле уселе у кућу, како то изгледа. Борим се као лав. Не могу домаћини да се спасу“, рекао је Владица.
Док је говорио, пчеле су зујале око њега. На снимку се види и дио куће који су пчеле „запосјеле“ – дрвене греде између којих се налазе трска и блато.
„Овако изгледа када пчеле направе природно саће и мед у кући домаћина, а не у кошници. Несвакидашњи призор у тавану куће, разбијање и долазак до невјероватног открића у селу Доње Власе код Ниша“, објавио је Владица.
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