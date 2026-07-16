Logo

"Борим се као лав": Невјероватан призор у кући коју су запосјеле пчеле

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:39

Коментари:

0
Пчеле Ниш
Фото: Instagram/udruzenje_poskok/printscreen

Чувени Владица Станковић, познат по уклањању стршљена, а још више по спасавању људи од змија, овога пута отишао је у село код Ниша због незваних гостију које је домаћин затекао у својој кући.

„Сад ћете да видите када се пчеле уселе у кућу, како то изгледа. Борим се као лав. Не могу домаћини да се спасу“, рекао је Владица.

Док је говорио, пчеле су зујале око њега. На снимку се види и дио куће који су пчеле „запосјеле“ – дрвене греде између којих се налазе трска и блато.

„Овако изгледа када пчеле направе природно саће и мед у кући домаћина, а не у кошници. Несвакидашњи призор у тавану куће, разбијање и долазак до невјероватног открића у селу Доње Власе код Ниша“, објавио је Владица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владица Станковић

рој пчела

кућа

инсекти

Мед

видео снимак

Коментари (0)

Више из рубрике

Херцеговац прошња u Novom Sadu

Србија

Херцеговац на коњу запросио дјевојку у Новом Саду: Снимак одушевио регион!

3 ч

0
Детаљан снимак изблиза осе која се одмара на зеленој стабљици у природном окружењу, приказујући њене карактеристике.

Србија

Човјек преминуо кад су га изуједале осе: Стручњак за уклањање инсеката објаснио како је дошло до трагедије

18 ч

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји

Србија

Ужас у Србији: Отварао гробнице и крао златни накит са покојника

20 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Након свађе комшиницу полила киселином, па насрнула мотком на њу

20 ч

0

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима