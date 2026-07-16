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Бојић: Српско страдање нема адекватну међународну пажњу, зато смо га представили свијету

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 09:29

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Бојић: Српско страдање нема адекватну међународну пажњу, зато смо га представили свијету
Фото: Memorijalni centar Republike Srpske

Српско страдање нема адекватну међународну пажњу и то је био мотив због чега је Меморијални центар Републике Српске покренуо у Њујорку међународну мултимедијалну кампању "Упознајте српско страдање", изјавио је директор Меморијалног центра Републике Српске Денисом Бојићем.

- Чини ми се да је управо у данима и датумима кад обиљежавамо наша страдања та чињеница изузетно доминантна, на примјер обиљежавање страдања Срба у Средњем Подрињу и Бирчу и чињеницу да велики број међународних представника није био тамо - сматра Бојић.

Наша реакција и рефлексија, додаје он, је потребна да се наше жртве виде, да се наше страдање види и да међународна јавност у одређеном начину, у овом случају овако, буде упозната са свим оним што је било на нашим просторима.

- Ова кампања не представља само страдање Срба на страдање територије Републике Српске БиХ, него смо селектовали најважније чињенице стогодишњег страдања Срба и на овакав начин их представили америчкој јавности. Изложба је специфична што се десила у срцу свијета, јер је Њујорк један, ако не и главни град свијета. Специфичан је и начин на који смо жељели да представимо наше чињенице и одабир материјала, и читава конструкција мултимедијалне изложбе је неуобичајена за оно што ми подразумијевамо под показивање и приказивањем српског страдања у склопу читаве идеје и сегмента чињеница које смо изнели - рекао је Бојић.

Навео је да је један дио кампање посвећен нашој страдалој дјеци.

- Видјели смо у задњем периоду да чак и српска дјеца која су страдала доживљавају негативне коментаре, а како неко дијете које је убијено са осам, девет година на монструозан начин може бити критиковано. То су људском уму несхватљиве чињенице, али то се дешава - рекао је Бојић.

Жељели смо да наше невине анђеле, додаје он, макар на овакав начин представимо свјетској јавности.

- То је најмање што можемо учинити. Бројне реакције су биле, како наше дијаспоре која је осјетила један заиста огроман импулс и једну љубав дефинисану патриотском идејом, и прихватила читаву акцију са жељом да се овако нешто настави, али је било и негативних коментара, и они су прилично упозоравајући. Ми смо приказивали и показивали искључиво чињенице о српском страдању које су прикупљене кроз рад институција Републике Српске и које јесу историјски факт - истакао је Бојић.

Други дан кампање Меморијалног центра Српске

Навео је да негативни коментари и људи који желе да буду малициозни не могу да поднесу да српско страдање буде приказано и показано на било који начин.

- То је оно што упозорава, јер ви данас, толико година након рата, неком не желите да допустите да прикаже своје страдање, ево то по аутоматизму вријеђа. Пустите да сваки народ прикаже своје страдање, а постоје људи и појединци, институције који ће на нивоу чињеница и аргумената доживљавати све оно што је било. Ова акција или мултимедијална изложба је показала пуно тога. Показала је добре и лоше стране амбијента у којем живимо, али нам је дала подстрек и охрабрење да смо на добром путу и да једноставно је ово једна неопходност српског народа у цјелини - рекао је Бојић.

Подсјећамо, Меморијални центар Републике Српске покренуо је у Њујорку међународну мултимедијалну кампању "Упознајте српско страдање", којом се, како наводе организатори, први пут широј америчкој и међународној јавности представљају документоване чињенице о страдању српског народа током 20. вијека.

Кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Покретна изложба постављена је на више локација у центру Њујорка, укључујући и простор испред сједишта Уједињених нација, а садржи архивску грађу, свједочанства и дигиталне материјале који обухватају период од Првог свјетског рата, преко Другог свјетског рата, до сукоба деведесетих година.

(РТРС)

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Тагови :

Изложба Упознајте српско страдање

Њујорк

Америка

страдање Срба

Денис Бојић

Меморијални центар Српске

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