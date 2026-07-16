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Лукач: Циљ акције у Палама - борба против организованог криминала

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 07:02

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Одборник СНСД-а у Скупштини Града Бањалука Драган Лукач на сједници одржаној 3. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Акција полиције у нелегалном објекту, дискотеци Енигма у Палама, имала је један циљ, а то је борба против организованог криминала, рекао је Драган Лукач, бивши министар унутрашњих послова Републике Српске.

Бројне незаконитости утврђене су у објекту који је полиција контролисала - није постојала дозвола за рад ни сагласности које би гарантовале да је то безбједно мјесто за госте.

Управо због оваквих сазнања али и ранијих проблематичних ситуација у овој општини, полицијска акција није била усмјерена против грађана који су се ту задесили, него против спречавања организовања криминалних група, нагласио је Лукач

- Ми знамо у МУП-у и у вријеме док сам ја био министар, да су Пале специфична средина гдје смо имали разне облике организованих криминалних група и њихове међусобне обрачуне, нажалост, са много мртвих лица, убијених, разне сачекуше, експлозије и пуцање. Они су специфична средина која је безбједносно интересантна првенствено Полицијској управи Источно Сарајево и МУП-у и свим службеницима. Претпостављам да је МУП на основу сазнања која су имали и да су саму акцију спровели управо у спречавању организовања таквих криминалних група - рекао је Лукач, гостујући у емисији Телеринг.

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Тагови :

Драган Лукач

Пале

МУП Републике Српске

Полиција

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