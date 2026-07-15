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Огласио се МУП о догађају у Палама: Покренут унутрашњи поступак

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 19:43

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На основу првих провјера сазнања у вези са поступањем полиције током контроле нелегалног објекта због незаконитог обављања послова обезбјеђења у Палама дошло до сазнања да дошло до употребе силе полицијских службеника, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Истичу да је, с циљем потпуног и објективног утврђивања свих околности наведеног догађаја, Јединица за професионалне стандарде Службе за заштиту интегритета и законитости у раду покренула унутрашњи поступак и испитаће прикупљене чињенице и околности, као и све друге релевантне информације.

"На основу резултата спроведеног поступка биће утврђено да ли је у конкретном случају дошло до прекорачења овлашћења, прекомјерне употребе силе или злоупотребе службеног положаја од стране полицијских службеника", наводи се у саопштењу.

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Додик у Палама: У наредним данима утврђивање одговорности одређених структура

Напомињу да Министарство унутрашњих послова остаје посвећено законитом, професионалном и одговорном раду, те ће, уколико се утврде неправилности или незаконитости у поступању, против одговорних лица бити предузете мјере у складу са законом.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Пале

Полиција

дискотека Енигма

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