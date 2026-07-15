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Ово су била најпопуларнија имена за бебе у 2025. години

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 20:28

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Жена узима бебу из кољевке.
Фото: Pexels/RDNE Stock project

Листа најпопуларнијих имена за дјечаке и дјевојчице у прошлој години садржи по 10 имена за оба пола, а нека се на том списку налазе већ другу годину заредом.

Републички завод за статистику (РЗС) објавио је списак најчешћих женских и мушких имена у публикацији „Најчешћа имена и презимена рођених у Републици Србији у 2025. години“.

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Већ другу годину заредом најпопуларније женско име у Србији је Софија. Када су у питању имена за дјечаке, дошло је до промјене на врху листе. Име Василије је са другог мјеста прешло на прву позицију, замијенивши до тада најпопуларније име Лука.

Најпопуларнија имена за дјевојчице у 2025. години

Најчешћа женска имена била:

Софија, Дуња, Петра, Маша, Мила, Тара, Искра, Теодора, Нађа и Уна.

На сјеверу Србије највише дјевојчица добило је имена:

Софија, Дуња, Мила, Тара, Маша, Петра, Теодора, Сара, Нађа и Милица.

У Војводини су најпопуларнија имена за дјевојчице била:

Софија, Дуња, Мила, Милица, Теодора, Сара, Тара, Маша, Нађа и Анђела.

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На југу Србије најчешћа имена за дјевојчице била су:

Софија, Дуња, Мила, Даница, Нађа, Хелена, Сара, Теодора, Маша и Искра.

У региону Шумадије и Западне Србије највише су се давала имена:

Софија, Дуња, Хелена, Мила, Сара, Теодора, Даница, Нађа, Ленки и Ђурђи.

У региону Јужне и Источне Србије најпопуларнија женска имена била су:

Софија, Мила, Дуња, Даница, Нађа, Тара, Николина, Искра, Петра и Маша.

Најпопуларнија мушка имена у 2025. години

Када су у питању дјечаци, најпопуларније име у Србији било је Василије, док се једно од најпопуларнијих имена годинама уназад – Лука – сада налази на трећем мјесту, преноси Глас Српске.

На листи најчешћих мушких имена нашли су се:

Василије, Богдан, Лука, Лазар, Вукан, Стефан, Вук, Павле, Душан и Алекса.

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У Београду су најчешћа имена за дјечаке била:

Лука, Василије, Богдан, Лазар, Вук, Стефан, Вукан, Петар, Виктор и Душан.

На сјеверу Србије највише дјечака добило је имена:

Лука, Василије, Богдан, Лазар, Стефан, Вук, Вукан, Душан, Вукашин и Петар.

У Војводини су најпопуларнија мушка имена била:

Лука, Лазар, Богдан, Василије, Стефан, Михајло, Душан, Алекса, Урош и Вук.

На југу Србије најчешћа имена за дјечаке била су:

Василије, Богдан, Лука, Вукан, Лазар, Павле, Јаков, Алекса, Вук и Тадија.

У региону Шумадије и Западне Србије најпопуларнија имена за дјечаке су:

Василије, Богдан, Лука, Вукан, Павле, Лазар, Јаков, Вук, Вукашин и Душан.

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У региону Јужне и Источне Србије највише дјечака носи имена:

Василије, Богдан, Лука, Вукан, Лазар, Јаков, Павле, Алекса, Михајло и Вук.

Подаци показују да се традиционална имена и даље налазе међу најпожељнијима, док се укус родитеља постепено мијења, посебно када је ријеч о избору мушких имена.

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најљепша имена за дјечаке

Дјеца

Србија

породица

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