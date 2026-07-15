Ово су најмоћније државе свијета у 2026. години

Аутор:АТВ редакција
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Шта једну државу чини моћном?
Војна снага и даље је један од кључних фактора, али глобални утицај данас обликују и економска моћ, технолошко лидерство, стратешки ресурси и дипломатски утицај.
Најновије рангирање из Индекса најбољих земаља за 2026. годину, који израђује Вортон школа (Wharton School) Универзитета у Пенсилванији, показује како јавност доживљава утицај држава на свјетској сцени.
Истраживање је спроведено међу 15.131 одраслом особом у 33 земље.
За разлику од класичних анализа које мјере војну или економску моћ, овај индекс показује перцепцију укупног глобалног утицаја сваке државе.
1 Сједињене Америчке Државе 100,0
2 Кина 93,6
3 Русија 91,4
4 Уједињено Краљевство 84,3
5 Њемачка 74,1
6 Јужна Кореја 62,7
7 Саудијска Арабија 61,0
8 Француска 59,5
9 Јапан 59,0
10 Уједињени Арапски Емирати 58,6
11 Израел 56,4
12 Индија 45,0
13 Канада 42,1
14 Турска 32,7
15 Италија 31,6
Сједињене Америчке Државе задржале су прво мјесто и остају држава са највећим глобалним утицајем.
Одмах иза њих налази се Кина, чији резултат показује да се, према перцепцији испитаника, све више приближава америчком нивоу моћи.
Све интензивније надметање двије највеће свјетске силе обликују кинеска контрола над ријетким земним минералима, снажне трговинске везе и убрзани развој војних капацитета.
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Кина уједно располаже и највећом активном војском на свијету, са око два милиона припадника.
Посебно је занимљиво да је одвојено истраживање, спроведено међу 46.667 испитаника у 85 земаља, показало да су учесници у свим регионима свијета имали повољније мишљење о Кини него о Сједињеним Америчким Државама.
На трећем мјесту налази се Русија, иако њена економија заостаје за економијама више држава које су рангиране ниже.
Њена позиција одражава значај војних капацитета, нуклеарног арсенала, енергетских ресурса и геополитичког утицаја.
Након водеће тројке слиједи примјетан пад резултата.
Уједињено Краљевство заузима четврто мјесто са резултатом 84,3, док је Њемачка пета са 74,1.
Јужна Кореја и Саудијска Арабија налазе се испред неколико традиционално снажних западних држава, док су се Уједињени Арапски Емирати пласирали међу десет најутицајнијих земаља свијета.
Иза њих слиједе Израел, Индија и Канада.
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Иран је такође релативно високо рангиран, упркос економији која је мања од економија бројних држава на листи.
Аналитичари сматрају да је разлог прије свега перцепција његових војних способности, ракетног програма и регионалног утицаја на Блиском истоку.
Резултати показују да се глобална моћ данас не процјењује искључиво кроз војну снагу.
На перцепцију утицаја једне државе утичу и величина економије, технолошки развој, стратешки ресурси, дипломатски положај и способност обликовања међународних односа.
Управо зато поједине државе заузимају више позиције од економија које су номинално веће, док се неке економске силе налазе ниже на листи.
Како се ривалство међу водећим свјетским силама буде интензивирало, очекује се да ће се мијењати и перцепција њихове моћи, заједно са глобалним геополитичким односима, преноси Банкар.
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