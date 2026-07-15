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Потпредсједница Аргентине се огласила уочи утакмице: Назвала Енглезе "узурпаторским пиратима"

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 20:00

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Национална застава Аргентине вијори се на вјетру током ведрог дана.
Фото: Eros Sack/Pexels

Вечерас се игра полуфинална утакмица Свјетског првенства између репрезентација Аргентине и Енглеске, а уочи овог меча се огласила потпредсједница Аргентине Викторија Виљарел.

Наиме, она је назвала Енглезе "узурпаторским пиратима" и "освајачима".

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Виљарелова је рекла да Аргентина игра против узурпаторских пирата, наводећи да ово није само још једна утакмица.

- Нећу бити политички коректна, нити хладна, против Енглеза је то увијек нешто више. То су Малвини, то је Дијего, то је Леов последњи турнир и то је заустављање освајача - навела је Виљарелова на друштвеној мрежи Икс.

Она је истакла да ће Аргентина до посљедњег даха тражити оно што је њено.

Селектор Аргентине Лионел Скалони изјавио је да би била лудост мијешати спорт и политику пред предстојећи меч, али је Виљарелова ипак подигла тензије објавом.

Он је додао да људи памте историју и оно што се догодило, али да је овдје ријеч о фудбалској утакмици и те ствари треба развдојити.

Политичке тензије између Аргентине и Велике Британије због Фокландских острва, која су кулминирала ратом 1982. године, поново су избиле у први план уочи полуфиналног дуела двије репрезентације, пише Индепендент.

Назив Малвинска острва Аргентина користи за фокландска острва, чији су становници на референдуму 2013. године већином гласали за останак у саставу британских прекоморских територија.

Уочи утакмице одржан је састанак представника америчког федералног истражног биро, Свјетске Фудбалске федерације и локалне полиције на којем је разматрано дугогодишње историјско неразумијевање двије земље и могућност инцидената међу навијачима, преноси Танјуг .

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Репрезентације Енглеске и Аргентине састају се у 21.00 час у Атланти у другом полуфиналу Мундијала, а побједника чека дуел са Шпанијом за титулу првака свијета.

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Тагови :

Аргентина

Енглеска

Викторија Виљарел

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