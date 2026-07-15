Скандал потреса Хрватску: Полицајци у службеном аутомобилу имали односе са једном женом

Аутор:АТВ редакција
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Озбиљан скандал потреса ПУ Пожешко-славонску у Хрватској.
Према незваничним, али веома добро упућеним изворима, неколико припадника МУП-а у више је наврата, током радног времена и у службеном полицијском аутомобилу, имало сексуалне односе, пише Телеграм.хр.
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Наводно, односе су на различитим мјестима и у различито вријеме имали с истом госпођом из Пожешко-славонске жупаније. Телеграму су позната имена жене, као и тројице полицајаца, с којима се упуштала у сексуалне односе.
Случај се, према информацијама с којима располаже Телеграм, расплео тако да је полицији пријављено породично насиље у мјесту у којем живи поменута особа. Кад јој је супруг одузео мобилни телефон, она је замолила комшиницу да јој омогући позив служби 112, након чега је стигла полицијска патрола из оближњег мјеста. Након увиђаја полицајци су изузели телефон, вјеројатно зато што је супруг упозорио како се у њему налазе компромитирајући снимци.
Извор упућен у случај наводи како су службеници полицијске станице, прегледавајући садржај мобитела, остали запањени када су на експлицитним фотографијама препознали своје колеге. Према истом извору, случај се покушао заташкати, али то је постало немогуће након што је неколико компромитирајућих фотографија почело кружити у јавности, због чега је догађај морао бити пријављен.
Након сазнања о догађају о којем се већ навелико прича у жупанији, Телеграм је у понедјељак, 13. јула, послао упит надлежној полицијској управи. Занимало их је имају ли сазнања о непримјереном понашању најмање тројице полицајаца, односно јесу ли се упуштали у сексуалне односе за вријеме радног времена и у службеним возилима.
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Новинар је такође од полиције тражио службену информацију о томе проводе ли се истраге, што је подузето и о којем се тачно броју полицајаца ради. У упиту су навели и презимена тројице полицијских службеника, као и иницијале жене те назив установе у којој је запослена, затраживши одговор до уторка у 12 сати.
У уторак прије поднева новинар Телеграма назвао је портпаролку ПУ пожешко-славонске, која је рекла да су у управи сви још дубоко потресени због погибије колеге Марија Пјерабона у саобраћајној несрећи прошле суботе. Замољени су за стрпљење те им је обећано да ће одговорити на упит након провјере дојава, вјероватно током сриједе.
Данас у 15 сати Телеграму је стигао врло кратак одговор, у којем није одговорено на већину послатих питања. Одговор ПУ пожешко-славонске преносимо у цијелости: "Обавјештавамо вас да Полицијска управа пожешко-славонска не проводи полицијске истраге у вези с наводима на које се односи ваш упит. Истовремено, у току су провјере навода о могућем непримјереном понашању једног полицијског службеника".
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