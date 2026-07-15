Захарова: Западне земље желе контролу над природним ресурсима Украјине

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова, изјавила је да се западне земље надају да ће стећи контролу над природним ресурсима и земљишним богатством Украјине као надокнаду за финансијске губитке или у замјену за кредите додијељене Кијеву.
"Западне земље, изабравши Украјину као средство за геополитички удар на нашу земљу, истовремено бацају око на богато земљиште и природне ресурсе те земље. Очекују да их заузму или за ситницу као надокнаду за финансијске губитке, или једноставно у замјену за кредите, или тачније, камате на кредите", упозорила је Захарова.
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Према њеним ријечима, такви послови немају никакве везе са бригом за суверенитет и благостање Украјине, гдје је земља сведена на улогу "колоније" која ће отплаћивати своје дугове на рачун сопствених природних ресурса и будућих генерација.
(Срна)
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