Грчка пооштрила контроле на плажама: Казне су папрене

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Надлежне служе у Грчкој користе дронове, сателитске снимке и патроле обалских стража како би ивели ред на плажама.
Како не бисте покварили одмор неочекиваним трошковима, ево детаљног списка прекршаја на грчким плажама за које можете платити озбиљне казне.
Сцена
Пријовићка искрено о браку са Филипом: ''Он је све промијенио''
Иако преноћиште под звијездама на пустој плажи звучи романтично и практично, камповање ван званичних кампова је строго забрањено. Ово је једно од правила која туристи најчешће игноришу, али посљедице су тренутне.
Чак и само једна ноћ проведена на плажи довољна је да дође до полицијске интервенције.
Казна: Око 300 евра или више.
Током љетних мјесеци Грчка се бори са екстремним сушама, па је ризик од шумских пожара огроман. Због тога су правила по овом питању рестриктивна:
Строго је забрањено ложење ватре на отвореном.
Роштиљање ван мјеста која су стриктно означена и дозвољена за то може имати озбиљне финансијске, па чак и кривичне посљедице.
Свијет
Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава
Грчко Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту забранило је спаљивање биљног отпада и отворени пламен како би смањила број пожара изазваних људским дјеловањем, а казне су до 200.000 евра или затвор.
Забрањени су радови из којих излазе варнице или отворени пламен, ватромет и дим од пчеларства су забрањени када индекс опасности достигне висок или веома висок ниво узбуне.
Према новом Кривичном законику, подметање пожара кажњиво је затвором и новчаним казнама до 200.000 евра, без суспензије или замјене.
Прекршаји предвиђају административне казне до 50.000 евра.
Грчка обалска стража је појачала контроле на води и изриче казне купачима на популарним даскама за веслање (СУП) ако се не придржавају безбједносних правила:
Морате носити прслук за спасавање (без обзира на то колико добро пливате).
На стандардној СУП даски смјие да буде искључиво једна особа (кажњава се и вожња у пару, нпр. родитељ са дјететом, осим ако даска није фабрички декларисана као тандем/породица СУП).
Казна: 250 евра.
Свијет
Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац
Према правилима Грчке обалске страже, СУП даска у Грчкој смије да се користи искључиво под одређеним условима. Овај документ је сачињен 2012. године, али су из Грчког министарства заштите односно одсјека Обалске страже у децембру прошле године подсетили на исте ове прописе за СУП даске.
Ово су правила за коришћење СУП даске на мору у Грчкој:
Забрањено је да је користе особе млађе од 14 година и непливачи
Пловидба је дозвољена само током дана, на удаљености до 500 метара од обале и искључиво по повољним временским условима.
На дасци се може налазити само једна особа, а ношење прслука за спасавање је обавезно.
Корисници су дужни и да воде рачуна да својим кретањем не угрожавају купаче и друге учеснике на води.
У Грчкој, возачи џет скија морају имати најмање 16 година и поседовати важећу возачку дозволу. Пловила морају остати 300 метара од обале, са максималном дозвољеном брзином од три чвора у луци док се не достигне та удаљеност.
Савјети
Убаците ово у кутију са хљебом и остаће свјеж до 7 дана
Јединствено правило у Грчкој забрањује употребу џет скија између 13:30 и 18:00 часова у насељеним подручјима како би се сачувало вријеме за поподневни одмор. Такође важе регионалне забране, посебно око острва Парос.
Занимљиво је да већина казни не настаје из намјере да се прекрши закон, већ због брзоплетости, непажње и лоших навика. Из године у годину, туристи најчешће "падају" на сљедећим стварима:
Уколико ипак добијете плаву коверту или закачену пријаву, важно је да знате процедуру:
Нема плаћања на лицу мјеста: Казна се никада не даје полицајцу у руке.
Регион
Цијене у Хрватској надмашиле Грчку и Шпанију, ево шта туристима највише смета
Гдје се плаћа: Казне се уплаћују у локалној пошти (ЕЛТА), банци или путем онлајн система.
Попуст за брзу уплату: У зависности од врсте прекршаја, некада важи правило да се износ преполови ако се плати у року од неколико дана (провјерите напомену на самом налогу).
Најбоље је да казну ријешите што прије како бисте избјегли додатне компликације и непријатности на граничном прелазу при изласку из земље.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
БиХ
3 ч0
Здравље
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
18
18
18
11
18
09
18
02
17
54
Тренутно на програму