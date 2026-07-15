Logo

Грчка пооштрила контроле на плажама: Казне су папрене

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 17:14

Коментари:

0
Грчка, острво Сирос
Фото: Pexels

Надлежне служе у Грчкој користе дронове, сателитске снимке и патроле обалских стража како би ивели ред на плажама.

Како не бисте покварили одмор неочекиваним трошковима, ево детаљног списка прекршаја на грчким плажама за које можете платити озбиљне казне.

Александра Пријовић

Сцена

Пријовићка искрено о браку са Филипом: ''Он је све промијенио''

Дивље камповање и спавање на плажи

Иако преноћиште под звијездама на пустој плажи звучи романтично и практично, камповање ван званичних кампова је строго забрањено. Ово је једно од правила која туристи најчешће игноришу, али посљедице су тренутне.

Чак и само једна ноћ проведена на плажи довољна је да дође до полицијске интервенције.

Казна: Око 300 евра или више.

Паљење ватре и роштиљање

Током љетних мјесеци Грчка се бори са екстремним сушама, па је ризик од шумских пожара огроман. Због тога су правила по овом питању рестриктивна:

Строго је забрањено ложење ватре на отвореном.

Роштиљање ван мјеста која су стриктно означена и дозвољена за то може имати озбиљне финансијске, па чак и кривичне посљедице.

врућина

Свијет

Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

Грчко Министарство за климатске кризе и цивилну заштиту забранило је спаљивање биљног отпада и отворени пламен како би смањила број пожара изазваних људским дјеловањем, а казне су до 200.000 евра или затвор.

Забрањени су радови из којих излазе варнице или отворени пламен, ватромет и дим од пчеларства су забрањени када индекс опасности достигне висок или веома висок ниво узбуне.

Према новом Кривичном законику, подметање пожара кажњиво је затвором и новчаним казнама до 200.000 евра, без суспензије или замјене.

Прекршаји предвиђају административне казне до 50.000 евра.

СУП даске

Грчка обалска стража је појачала контроле на води и изриче казне купачима на популарним даскама за веслање (СУП) ако се не придржавају безбједносних правила:

Морате носити прслук за спасавање (без обзира на то колико добро пливате).

На стандардној СУП даски смјие да буде искључиво једна особа (кажњава се и вожња у пару, нпр. родитељ са дјететом, осим ако даска није фабрички декларисана као тандем/породица СУП).

Казна: 250 евра.

пожар у Бриселу

Свијет

Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац

Према правилима Грчке обалске страже, СУП даска у Грчкој смије да се користи искључиво под одређеним условима. Овај документ је сачињен 2012. године, али су из Грчког министарства заштите односно одсјека Обалске страже у децембру прошле године подсетили на исте ове прописе за СУП даске.

Ово су правила за коришћење СУП даске на мору у Грчкој:

Забрањено је да је користе особе млађе од 14 година и непливачи

Пловидба је дозвољена само током дана, на удаљености до 500 метара од обале и искључиво по повољним временским условима.

На дасци се може налазити само једна особа, а ношење прслука за спасавање је обавезно.

Корисници су дужни и да воде рачуна да својим кретањем не угрожавају купаче и друге учеснике на води.

Џет ски

У Грчкој, возачи џет скија морају имати најмање 16 година и поседовати важећу возачку дозволу. Пловила морају остати 300 метара од обале, са максималном дозвољеном брзином од три чвора у луци док се не достигне та удаљеност.

Хљеб

Савјети

Убаците ово у кутију са хљебом и остаће свјеж до 7 дана

Јединствено правило у Грчкој забрањује употребу џет скија између 13:30 и 18:00 часова у насељеним подручјима како би се сачувало вријеме за поподневни одмор. Такође важе регионалне забране, посебно око острва Парос.

Најчешће грешке које туристи понављају

Занимљиво је да већина казни не настаје из намјере да се прекрши закон, већ због брзоплетости, непажње и лоших навика. Из године у годину, туристи најчешће "падају" на сљедећим стварима:

  • Паркирање "на само минут" на недозвољеном мјесту
  • Вожња без сигурносног појаса
  • Коришћење мобилног телефона током вожње
  • Камповање на плажи

Како се плаћају казне у Грчкој?

Уколико ипак добијете плаву коверту или закачену пријаву, важно је да знате процедуру:

Нема плаћања на лицу мјеста: Казна се никада не даје полицајцу у руке.

Хрватска

Регион

Цијене у Хрватској надмашиле Грчку и Шпанију, ево шта туристима највише смета

Гдје се плаћа: Казне се уплаћују у локалној пошти (ЕЛТА), банци или путем онлајн система.

Попуст за брзу уплату: У зависности од врсте прекршаја, некада важи правило да се износ преполови ако се плати у року од неколико дана (провјерите напомену на самом налогу).

Најбоље је да казну ријешите што прије како бисте избјегли додатне компликације и непријатности на граничном прелазу при изласку из земље.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Казна

дрон

Коментари (0)

Прочитајте више

Возило Хитне помоћи.

Србија

Након свађе комшиницу полила киселином, па насрнула мотком на њу

2 ч

0
Земљотрес погодио Соколац

БиХ

Земљотрес погодио Соколац

3 ч

0
Детаљан макро снимак осе која се одмара на јарко жутим латицама цвијета, истичући њене живописне боје.

Здравље

Симптоми код убода осе које не смијете да игноришете: Могу бити погубни

3 ч

0
Смртовница Андрије Бајића пјевача

Сцена

Мала Цана објавила опроштајну поруку: Један детаљ са смртовнице Андрије Бајића шокирао јавност

3 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

Свијет

Трамп: Путин спреман на крај операције у Украјини

1 ч

0
Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

Свијет

Метеоролошка служба упозорила: Екстремни временски услови постају стална појава

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто поднио оставку на мјесто посланика

1 ч

0
Пожар у згради уизградњи у Бриселу.

Свијет

Међу страдалима у заглављеном лифту и један Балканац

2 ч

0

  • Најновије

18

18

Метеоролози упозорили: Ево шта нас очекује у наредним сатима

18

11

Мушкарац пуцао на полицајце, па услиједио крвави обрачун: Хаос испред супремаркета

18

09

Стиже нови талас поскупљења: Ел Нињо поново диже цијене

18

02

Љекари му рекли да има још неколико мјесеци живота, он живио још 40 година: ''Помогло је вино''

17

54

Захарова: Западне земље желе контролу над природним ресурсима Украјине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима