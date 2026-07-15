Мала Цана објавила опроштајну поруку: Један детаљ са смртовнице Андрије Бајића шокирао јавност

Аутор:АТВ редакција
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Свима је запало за око да међу ожалошћенима нису наведене кћерке чувеног музичара
Објава о сахрани музичког доајена Андрије Бајића изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, а пријатељи, колеге и поштоваоци покојног умјетника у коментарима су породици упутили изразе саучешћа и ријечи утјехе.
Ипак, многима је за око запео један детаљ.
У опроштајној објави његове супруге Мале Цане нису посебно споменуте кћерке покојног Андрије Бајића.
- Са великом тугом обавјештавам породицу, родбину, пријатеље, колеге, да ће Андрија Бајић бити сахрањен 16. 07. 2026 на Новом гробљу у 12:30 часова. Опело почиње у 12:00 часова - поручила је пјевачица уз објаву смртовнице на којој међу ожалошћеним нису наведене његове кћерке.
Је ли ријеч о начину на који је састављено обавјештење или о личној одлуци, за сада није познато, нити се тим поводом огласио било ко од чланова породице.
Познато је тек да Мала Цана није у добрим односима с кћеркама покојног умјетника.
Подсјетимо, вијест о смрти Андрије Бајића растужила је бројне пријатеље и колеге с естрадне сцене, који се од њега опраштају емотивним порукама и присјећају заједничких тренутака. Преминуо је 7. јула у 89. години живота, а посљедњи испраћај бит ће одржан 16. јула на Новом гробљу у Београду.
(Аваз)
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