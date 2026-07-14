Цеца бијесна: Ко ће да ми плати штету?

Аутор:АТВ редакција
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Светлана Цеца Ражнатовић вратила се са одмора у Шпанији, а како је дошла у Београд затекла је хаос у својој кући. Она је подијелила снимак из виле на Дедињу и показала да јој је двориште поплављено.
Цеца је рекла да већ 10 дана има проблема са водом која јој је направила велику материјалну штету.
"Водурина цури већ преко 10 дана, прави ми штету. Све ми је ископано, имам базен. Нека дође водовод да санира ово, ко ће да ми плати штету", бијесно је рекла Цеца.
Највећа балканска звезда, Светлана Цеца Ражнатовић, била је недавно на вечери са планетарно популарним глумцем Симеоном Сузином. За ову прилику Цеца је носила широке фармерке, белу мајицу са детаљима чипке.
Страница на Инстаграму која прати Цецине стајлинге и цене комада које носи је открила колико је тог дана Цеца понијела на себи.
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Наиме, мајица коју је понела кошта 150 евра, фармерке 1.200 евра и торбица 15.000 евра што је укупно 16.350 евра, преноси Блиц.
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