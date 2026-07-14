Снимак малољетне Карлеуше запалио мреже, сви гледају једно

Аутор:АТВ редакција
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Није тајна да је Јелена Карлеуша имала само 16 година када је упловила у музичке воде, а имала је среће да њена прва пјесма "Огледалце" постане велики хит.
Упркос противљењу родитеља да заплови фолк водама, Карлеуша је наставила свој пут, а сада се мрежама проширио и њен стари видео.
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Јелена, тада још увијек малољетна, коментарисала је естраду, и како многи корисници мреже Икс пишу - већ тада је схватила како шта функционише.
"Ја идем на то, да ли свјесно или несвјесно, али више свјесно, да неким својим гестовима, изјавама, понашањем, мало изиритирам публику јер мислим да, причало се позитивно или негативно о некој особи - довољно је да се прича, да свуда постоји", започела је Јелена.
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"Само да се прича, то је мени најважније, а кад се прича ту је и продаја касета, ЦД, траже ти пјесме на радију, увијек само да одржим ту неку тензију. Кад престане да се прича, добро или лоше, готово је", закључила је Карлеуша у интервјуу из деведесетих.
Уз један од "рипостова" снимка који је постао виралан на мрежама стоји: "Људи моји, ово је било прије округло 30 година, овдје још није била ни пунољетна, а већ је скапирала поенту шоу бизниса".
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Међутим, нису сви имали позитивне реакције. Док су једни прозивали Карлеушу, други су коментарисали и њен изглед, те говорили да "изгледа старије", као и да њен аутфит није за некога ко има само 16, 17 година, те су згрожено коментарисали да би овакве ствари требало забранити младим дјевојкама које тек улазе у свијет естраде, преноси "Мондо".
July 13, 2026
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